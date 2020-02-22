香港電台是特區政府的電台，是香港納稅人供養的電台，但回歸二十二年一直充當反中亂港的輿論工具，其政治功能和某些節目言論，與「叛國禍港四人幫」之首黎智英主理的「毒媒」不相伯仲，又因它有政府背景，遂更有欺騙性，煽惑性更強，更為惡毒，對香江府衙的管治，特別是對公務員隊伍和紀律部隊的挑撥離間傷害更大。

香港電台打着言論自由、新聞自由的旗號，用「香港人熟悉、容易接受」的方式謠諑誣謗、諷刺挖苦的鼓吹歪理邪說，唯恐天下不亂，唯恐香港人不跟着反對派「反中亂港」，它為香港歷次風波，特別是「佔中」、反修例暴亂以及為反對派搗亂破壞新冠肺炎抗疫賣力宣傳，興風作浪。為了讓反中亂港、搗亂破壞無往而不利的肆意妄為，香港電台和漢奸黎的毒傳媒一道，瘋狂打擊、抹黑香港警隊，讓暴亂持續，讓破壞更嚴重，其目的就是要徹底打殘香江管治，實現「光復香港，時代革命」之政治目的。

一個用納稅人的錢供養的電台，天天大放厥詞「倒政府的米」，傷害納稅人和香港社會的根本利益，政府卻「欣然受之」、「聽之任之」，這在全世界恐怕都是獨一無二的。對此，社會輿情和一切要求堅決抗擊反中亂港的力量，沒少發出強烈呼籲，要求香江府衙改變這種養癰成患、縱寇為亂的態度，然而他們就是置之不理；他們像是在割肉飼虎，當然不是割他們的肉，而是納稅人的肉、香港社會的肉。那麼，他們把香港電台養得肥肥白白又青面獠牙，所為何事？出於何因？

當我們知道，香江府衙是港英餘孽的天下，充滿了無間道，他們對香港回歸極之不滿，對「一國兩制」極之不滿，對中國和香港血肉相連、共同發展極之不滿，就不覺奇怪也。他們要的就是這種可以肆無忌憚反中亂港，可以按照他們的世界觀「改造」一國兩制的「港人治港」，故香港電台的所為正合其意也。在他們眼裏，香港電台罵政府、倒政府米、攻訐抹黑警隊，都乃小事，為了反中亂港的大局、大目標，他們是可以「忍辱負重」的。