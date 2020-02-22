香港有些人搞政治搞昏了頭，以致患上狂想症，總是顛三倒四，胡攪蠻纏，雞蛋裏挑骨頭。話說入境處處長曾國衞親自帶領特遣隊到日本，撤走滯留鑽石公主號郵輪上的港人，在機場遇到同樣到當地協助港人的議員鄭泳舜，因此上前輕拍對方膊頭，寒暄幾句。熟人見面互相問候，本是很正常的事，何況是在外地，沒想到又被那班患了政治狂想症的黃絲們大做文章，上綱上線，指摘曾國衞親疏有別云云。

這年頭做香港人難，做香港官員更難，連向熟人拍膊頭也成為一種罪狀，你說奇不奇？按照黃絲們的邏輯，當官的最好自斷六親，見到親友也不要打招呼，更不要出席飯局，否則被指親疏有別事小，被要求下台事大。

君不見，警務處處長鄧炳強日前只是出席警察足球隊和明星足球隊的聯誼，便惹來種種噪音，反對派政客及黃媒如鯊魚聞到血腥味，不僅大興問罪之師，要求交代聯誼時間、地點、性質及費用，更指一哥出席這種聯誼飯局，已不適宜擔任處長。天啊，出席一次正常社交聯誼便被要求下台，這究竟是甚麼混帳邏輯？難道一哥不能有任何私人空間？不能交任何朋友？林鄭月娥曾出席民主黨晚宴並捐款三萬元，為何反對派不說親疏有別？

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。在眾多政府高官中，鄧炳強和曾國衞可以說是比較有承擔的人，凡事親力親為，走基層，上前線，受到各界好評。也正因如此，黃絲們才將他們視為眼中釘肉中刺，必欲除之而後快。

思想骯髒的人，看甚麼都骯髒；說別人齷齪的人，自己最齷齪。多名反對派政客曾私下收取漢奸黎政治黑金，更經常出席秘密飯局，幹了許多見不得人的勾當，自己其身不正，還好意思指摘別人，臉皮未免太厚了。正是這班無恥政客不斷興風作浪，造謠生事，香港才會烏煙瘴氣，亂象不絕。