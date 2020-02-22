香港的疫情未受控，而且在社區蔓延的趨勢愈來愈明顯，特別令人注意的是首次有警察以及的士司機受到感染，當中後者發病超過兩周，還四處接載客人，最後暈倒街頭才揭發，成為一名隱形播毒者，大家可以想像他這段時間接載了多少乘客，病毒傳播網可能愈滾愈大，實在不堪設想。

而四十八歲的防暴警成為確診者，甚至家人也出現症狀，是一件十分不幸的事情，但一群冷血的網民，竟然幸災樂禍，大肆慶祝，甚至走到患者當值的警署門外開香檳，然後上載相片到社交平台及反中亂港的討論基地。這些行為是人幹的嗎？患者有殺你全家嗎？網民的言行不但冷血，而且這是白癡反智的，警察會四處執勤，若他們是帶菌者，普羅市民都有可能成為傳染病受害者，任何有常識及理性的人，當然希望愈少人感染愈好，尤其是負責公共事務的人。別以為事不關己，可以說風涼話，病毒沒有眼睛，自己家人朋友也有機會接觸警察，隨時成為下一位受害者。有消息指確診的警察曾光顧油塘一間粥麵店，其中女收銀員亦染病毒。雖然還未確定兩個個案有否關連，但光顧過這間食店的顧客當然人心惶惶，還有警察宿舍及患者曾出席的一個六十人飯局，人人自危，受害者又怎會只是警察？

世紀肺炎是全人類的悲劇，不只是內地的災難，亞洲以及歐美都深受其害，滯留在湖北武漢的香港人有數千名，至今仍然歸家無期，隨時又受到病毒感染。還有鑽石公主號郵輪的數百名香港人，望穿秋水終於有歸港的日子，但是依然未能回到自己的家裏，仍然要接受隔離，未知道是否完全無恙。那些口口聲聲為香港前途着想，搞示威與警察對抗的反對派，現在真正有機會為香港出力，應該是齊心合力抗疫的時候，別再搞這麼多小動作，詛咒別人報應會落在自己身上的。