新冠肺炎疫症瞬間從內地傳到國外，全球紛紛出現確診案例，引起各國關注，大家都擔心疫症是否會在當地爆發？新冠肺炎是否無藥可治？有人把對這種新型冠狀病毒的恐懼，擴展到華人身上，於是當地華人便遭殃了。看外國報道，各種借提防病毒擴散進而排斥華裔、甚至亞裔的言論，都紛紛出現。

英國《經濟學人》近日便有文章討論有關問題，舉出下面的幾個例子。溫哥華有華裔中學生投訴，當地白人同學向他舉標語說：「YO VIRUS-BOY! Don't infect us!」（你們這些病毒男孩，不要傳染給我們）。在這些白人中學生眼中，大概凡是華裔都變成帶菌者，雖然這些華裔同學可能是當地出生，不懂漢語，也未曾去過中國。荷蘭有人在大學宿舍中國留學生房門噴上「DIE Chinese!」（去死吧中國人）字句，令該留學生感到個人安全受到威脅。有日本人的Twitter戶名改為「＃ChineseDon'tCometoJapan」（中國人不要來日本），擺明排斥中國人。英國有來自馬來西亞的大學生表示打算曠課走堂，因課室內大多數學生是中國人，怕會惹上新冠肺炎，明顯把中國學生視作帶菌者。

澳洲、丹麥、德國和意大利亦有投訴說，有傳媒拿新冠肺炎問題發表言論針對中國及華人。有英國報道指中國餐館生意大受影響，非亞裔顧客人數大跌。倫敦一家中國餐館稱，自中國爆出新冠肺炎疫症後，生意跌了七成。新冠肺炎疫症經廣泛報道後，在歐、美都引起一股反華甚至反亞裔情緒。

內地《環球網》卻刊出一篇現象截然相反的報道。他們有記者從中國回到德國，針對武漢的疫情，他的當地朋友表示同情和慰問的多。他訪問中國餐館和亞洲超市，生意未見明顯影響。報道顯示，德國對中國發生新冠肺炎疫症反應非常正面。

不能說誰的報道有偏差，我認為雙方的報道重點各有選擇，《經濟學人》唱淡，《環球網》唱好。《環球網》志在宣傳舉世聯手，共同抗疫，明顯是政治先行。某些歐、美政治人物和傳媒對中國有偏見，有機會當然借題發揮，拿來攻擊中國。一般市民對新冠肺炎疫症缺乏認識，經傳媒及社交媒體渲染後，釀成對中國及華裔的恐懼，出現情緒化的過度反應，難以避免。

就算香港，也有政黨和傳媒拿新冠肺炎借題發揮，社會出現強烈排斥內地人情緒，更何況外貌有異、語言不通的普通歐美市民？連內地其他省市也出現排斥武漢人和湖北人現象，把來自武漢、湖北的人當作帶菌者，一律予以隔絕，歐美有人有過分反應，把華裔、亞裔視作帶菌者，也就不奇怪了。