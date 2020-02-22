現在的香港是個政治立場先行的反智社會，肩負止暴制亂重任的警隊尤其成為眾矢之的。日前傳出首名警員確診新冠肺炎的不幸消息，該警員駐守北角警署，住在油美苑紀律部隊宿舍，亦是防暴警員，由於他曾出席同袍飯局，故須隔離檢疫的警員多達數十人。不問可知，消息一出黃絲比中六合彩更興奮，網上一片幸災樂禍之聲，有人說要開香檳慶祝，有人說最緊要另外三萬人有事，沒有最黑心，只有更黑心。

其實，中招警員從何途徑受到感染仍然是謎，據知他並無外遊紀錄，即是社區感染。而他曾光顧油塘區內一食肆，該食肆女收銀員碰巧又告染病，到底誰傳誰，還有多少人中招，想一想也令人不安。多一個人受感染，社區爆發的風險又高一分，只有無腦黃絲才會這麼高興。

黃絲動輒揶揄藍絲「人一藍，腦就殘」，但誰才是腦殘，真的不好說，惟誰是喪心病狂，誰是滿腔仇恨，誰是無法無天，卻一清二楚。別說警員確診消息令黃絲如獲至寶一般，首名因為新冠肺炎死亡的港人遺下孤寡，本來已是一宗悲劇，但他們連死人也不放過，在網上將其起底，並將死者在臉書發表的撐警言論瘋傳，再配以撐警死全家等冷血言論，人性醜陋暴露無遺。人一黃，喪心病狂，信焉！

再說，日本「疫輪」其中一名確診港人是城大學生，現時正在日本留醫，城大校長郭位已聯絡慰問，不知那個城大患者是否也是撐警藍絲呢？又是否要開香檳慶祝呢？病毒不長眼睛，哪管你是藍是黃，人人都有機會中招，要是確診者是黃絲家人或黃絲本人，在病榻上還要面對成千上萬的辱罵詛咒，不知他們有何感受？

今日的香港，窮得只剩下藍黃。這大半年來，多少父母子女、兄弟姊妹、親朋好友，因為政見不同而老死不相往來？而且不往來已算文明，更多的是暴力私了，殺人放火也在所不惜。到底是誰令此城瘋狂？