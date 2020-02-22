身為時評人，為盡言責，筆者不時批評政府，但也提醒自己，宜責之以理，不宜責之以氣。所謂「責之以氣」，就是批評上綱上線，屬情緒宣洩多於以理服人。目前，社會負能量已然太高，在這小方塊內如再煽動情緒，散播仇恨，人心只會愈趨乖戾。

特區管治班子有時後知後覺，讓人氣結，本欄自然下筆不饒，例如觀乎新冠肺炎疫情變化，最遲在農曆新年前的十天，港府就該挾巨資在全球搜購防疫物品，口罩有多少買多少，價錢再高也不打緊。但主事者延誤戰機，使這場仗一開始便輸了陣。

不過，到農曆新年後，全球防疫物品搶購潮已然掀起，政府做事的難度驟增，筆者便轉而以同情諒解的角度看待管治班子，話到口邊也就留了半句。昔日，新加坡政府被視為最英明神武，但面對口罩搶購潮，也有點無力感。早前，傳出一段據說是星洲貿易與工業部部長的講話，說如果獅城也像香港般每天「一人一口罩」，根本應付不來，故惟有兵行險着，建議身體不適的市民外出時才佩戴口罩，健康者則不必，把物資留給更有需要的人用。

當然，新加坡這場豪賭讓人捏一把汗，他們不鼓勵「一人一口罩」，結果當地新冠肺炎的確診人數竟在香港之上。但這個例子也反映出，不當家不知世道之難，澳門在抗疫戰中意氣風發，皆因該地人口少，號稱買下葡萄牙所有口罩，便認為能應付民眾需求。但以香港和新加坡的人口，若如法施為，恐怕就要買下整個歐洲的口罩，人家真肯全賣給你嗎？說永遠比做容易。

平素我們見很多管治者貌似真金，其實未必經過洪爐考驗。以往，不少香港人哈日，對東瀛政府歌功頌德，如今且看他們處理疫船鑽石公主號的手法，卻是拙劣得連第三世界國家也不如。