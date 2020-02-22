笑看天下：廢官自討沒趣被打臉-施友朋 評論員

林鄭成日開口夾着脷，估唔到政務司司長張建宗步佢後塵，明明政府防疫慢十拍，樣樣甩甩漏漏，封關遲，家居檢疫太兒戲，港人感染新冠肺炎持續上升，更出現第二宗死亡個案，人稱肥仔張嘅張建宗喺立法會接受議員質詢時，竟然死撐「疫情受控」！仲厚着臉皮話「市民可能睇唔到個成績」，若然有不足之處，希望市民包容！喂，呢啲係人話嗎？擘大眼瀨尿，眼都唔眨一下，果然官是老的辣！

廢官喺疫症蔓延期間，賴嘢多過食飯，檢疫頻頻失職，「逆政」一鑊杰過一鑊，有錯死撐唔肯認衰，自欺欺人太可笑，搞到人心惶惶，全民瘋撲口罩又盲搶廁紙，如果佢哋有少許知恥心，即使唔切腹謝罪，都應該問責下台！

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新冠肺炎疫症在香港一定未受控，形容張建宗嘅說法「混淆視聽，大錯特錯」。肥仔張語音剛落地，嗰頭政府已宣布公僕特別上班安排延至三月一日，如果疫情受控，又豈會有如此安排，這明顯狠狠地摑了肥仔張一巴掌！難怪何栢良質疑政府領導層「未瞓醒」，指香港出現首宗確診個案後，當局仍未啟用相關超級電腦，追蹤患者嘅密切接觸者，是令人震驚，形容政府「日日等病毒」。

冇靈魂政府何止未瞓醒，根本好似飲醉酒，潑啲冰水喺佢頭頂，或者仲識學民望低殘嘅「司底驊」反吓白眼，證明佢尚存人世間！呢，古人話，眾議成林，無翼而飛；三人成市虎，一里能撓椎。意思係眾人嘅議論可以使平地變樹林，可以讓冇翅膀嘅東西飛起來；只要有三人謠傳，就可以使人相信街上真有老虎行走；如果有一整個村子嘅人來傳播，就足以使人相信真有人可以把鐵錘弄彎。依家肥仔張一把口話「疫情受控」，冇人信！如果佢搵埋司底驊同食衞局局長陳肇始，湊夠三人一齊廢噏，「三人成虎」，咁就有人信喇，死蠢！