美國總統特朗普正積極展開競逐連任工作，最近發表的國情咨文更大肆宣揚他領導下的美國是何等進步偉大，一點挫敗的事也不提。當然，沒有人會在選舉過程中自揭個人短處，捨難取易獲取成果就是選舉的資產，故特氏不無道理去褒揚成果，抬高個人聲價。可是，在美朝外交上，特朗普遭北韓領袖金正恩打到一臉灰，成為他外交工作的一道疤痕，定然不會自揭瘡疤，更需要密密實實地遮蓋，所以他表示大選前不會跟金正恩碰面或討論無核化的事。

去年十月美國及北韓在瑞典斯德哥爾摩重啟無核化實務談判時，美方的確是相信談判會取得進展，最後金正恩感到美方「想搵着數」，令談判破裂，朝方不出席最後一日的會談且沒有開記者會就離開。白宮官員事後形容，特朗普對這個結果感到沮喪。特氏明白到與北韓就無核化問題商討是困難重重，更沒有理由在競逐連任期間挑出這個瘡疤影響選情，倒不如索性不提，直接斬斷與北韓的關係，美國政府近期已完全停止發放赴朝旅遊的「特別情況許可證」。

不再致力找出與北韓修好關係的方法，其實並不是辦法，因為在選舉過程中，必然會有反特朗普陣營挑出這場敗仗去質疑特氏的外交政策，所以特朗普政府總也要向北韓搞一些小動作，引起話題，證明特氏並不害怕困難，今次就借助了新冠肺炎爆發的機會。美國國務院近日表明非常關注北韓民眾對新冠肺炎病毒的脆弱防疫能力，美國已準備好提供協助，批准美國及國際援助和衞生組織協助北韓抗疫。

然而，這招拋磚引玉之計並沒有獲得北韓關注，美國發出「友好援助抗疫」意圖後，北韓沒有回應，相信也是不想回應，以免特朗普藉此修補他在無核化談判的敗績。新冠肺炎並未波及北韓，自然無謂讓特朗普藉此抽水，為無核化談判不果去找下台階。