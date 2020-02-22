新加坡貿易與工業部部長陳振聲在談及該國如何防疫時，揶揄香港人表現「白癡」，呼籲新加坡民眾不要學香港；又說公共政策講求理性決策，與香港現時價值失落、民粹至上不同。一水之隔的澳門在特首賀一誠的強勢領導下，應對疫情的管控如「烹小鮮」，市面穩定，毫無恐慌，市民團結，疫情穩定，也沒有「全面封關」的驚惶失措，暫時休業的各大賭場已有序重啟。

反觀香港，卻因決策搖擺兼管治軟弱，庸人自擾，自亂陣腳，充分暴露出港人自私自大的愚昧民粹、身份迷失的戀美狂、雙重標準的歧視觀，終令香港墮落成為港獨分裂亂港勢力得以壯大發展的溫床。

在新冠肺炎突襲下，無論政府管理、議會運作、社會各界，尤其醫療衞生的前線，本應在大「疫」當前，無分彼此、齊心抗疫才是。可是香港社會卻與澳門、新加坡背道而馳，不是打「外戰」，卻去打「內戰」。

亂港派配合美、台封鎖壓制政策，炮製以「全面封關」為綱、反中反內地人為實的歧視性政治主張和鬥爭目標，逼香港特區政府採取只針對進出香港的內地人的所謂全面封關，日前的立法會特別答問會上，亂港派議員仍舉出這個綱領的紙牌，暗喻內地人不文明，不潔帶菌，是病毒的傳播者，從而散播仇視鄙視內地人的歧視意識，不經意地埋下族群將來更大衝突的仇恨種子。其宣傳的手法一如去年把反對修訂《逃犯條例》變成「反送中」，用心何其毒也！可是軟弱無能的政府官員卻不敢針鋒相對去揭露及駁斥。

亂港派為強化反中而提出全面封關，完全不顧此舉嚴重損害市民每日正常生活的需要，如何解決全面封關後七百多萬市民的糧副食品和生活用品供應？若只針對內地人出入境，難道香港人和外籍人士是天然的不會帶菌、不會傳播病毒的人嗎？難道新冠肺炎病毒可辨別不同地域的人作選擇性的入侵人體嗎？可見亂港派的全面封關完全是不科學並違反正確價值和邏輯的。唯一可以解釋的，是為了配合和響應美霸及「台獨」封鎖、孤立中國的險惡政治目的和政策。

為達此政治目的，亂港派不惜孤注一擲。首先，亂港派在兩級議會的議員，組成三個聯盟聯署逼政府全面封關；其次，職工盟與亂港派工會發動「三罷」行動逼政府全面封關，以「醫管局員工陣線」打頭陣罷工，結果因不得人心慘敗結束；再者，由黑衣人用恐怖暴力行動施壓，非法遊行集會、堵路縱火、破壞列車、擺放真假炸彈製造社會恐慌，引爆炸彈逼政府「封關驅蝗」。

可是亂港派的全面封關主張，不久便被要接回鑽石公主號郵輪上港人事件踢爆是錯誤和行不通的，自暴其醜。亂了套的亂港派為箍實區議會選票，又以政府沒有先諮詢為藉口，反對設立檢疫中心和專用的防疫治疫門診，不惜發動非法遊行集會和堵路縱火。亂港派左右搖擺，自打嘴巴，最經典的要數公民黨譚文豪議員要求政府派直升機去湖北接人。也有藝人支持全面封關，但當父母滯留郵輪時，又要政府立即接回，更不用十四天檢疫。事實告訴港人：亂港派內戰內行，外戰外行。