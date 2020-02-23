正論：婦孺寡弱死困湖北　誰阻救人誰是罪人

展不開的眉頭，捱不明的更漏。二千五百名港人滯留湖北已經一個月，至今沒有歸期，當中有就快分娩的孕婦、未足歲的嬰兒、有心臟病的小童和患長期病的老人，這些婦孺寡弱隨時捱不過明天，急需回港續命。值此危急關頭，港府卻是踢極不動，東方報業集團路見不平一聲吼，本着守望相助的獅子山精神，提出派包機接載港人回家，實行港府唔救東方救。現在萬事俱備，只欠港府一聲答允。一言以蔽之：誰阻救人，誰是罪人！

眾所周知，新冠肺炎疫源地武漢市在上月廿三日實施封城，接着湖北省多個城市倣效，由於封城措施來得倉卒，新春期間回鄉探親的港人不及反應，只能留在原地靜待解封。隨着疫情惡化，不但解封無期，更有最少十名港人不幸確診，滯留當地的港人愈來愈絕望，既擔心自己也受感染，更憂慮斷藥斷糧等死，哀求港府伸出援手之聲不絕於耳。然而，港府廢官一味以滯留湖北港人分散於三、四十個城市難以集合，以及香港沒有足夠隔離中心等藉口見死不救，甚至連為港人送藥亦被踢爆為講大話，簡直冷血無恥。

疫情不等人，再拖下去必然搞出人命。本報接獲多個危在旦夕的求助個案，最令人憂心忡忡的要數陳先生一家三口，其妻懷有三十六周身孕，下月便要生產，但因為無法回港，滯留至今一直沒有進行產檢，更憂慮在當地醫院分娩會令太太染疫，隨時一屍兩命；其九歲兒子更患有先天性心臟病，急需回港到瑪麗醫院覆診。陳先生多次聯絡駐武漢辦均不得要領，感到極度徬徨，自覺被港府遺棄猶如等死。

與此同時，港人梁小姐亦同九個月大兒子滯留在孝感市，兒子不但錯過了注射疫苗時間，更因為當地物資短缺，連奶粉都就快吃光。試問大人可以捱餓，嬰兒怎麼可以不吃奶？

上述個案肯定只是冰山一角，更多滯留當地的港人正活在水深火熱之中，叫天不應，叫地不靈。惻隱之心，人皆有之。東方報業集團屹立香港逾五十載，對香港有深厚感情，本着與港人同心抗疫的精神，願意承擔安排私人包機到湖北，優先將孕婦及部分老弱幼接回港。東方已聯絡深圳東海航空，商務私人飛機可乘坐十多人，機上會有婦科和心臟科醫生隨行，並會預先安排充足藥物及奶粉，只要港人登機便不愁吃喝用藥。

必要時，本集團亦願意安排可接載百多二百人的民航機，端視乎港人滯留地是荒遠還是就近，如是大城市、人數多，便派大型民航機，反之地方遠、人數少，則派商務包機。

當然，東方深明樹大招風的道理，反對派肯定會借勢就回港後的隔離安排鬧事，東方早為之備，深圳已有醫院表明願意接收這些港人及提供隔離，總之「好一個，返一個」，務求所有入境港人都是健健康康。

東方盡了道義和責任，出錢出力在所不計，無非希望港人早日脫險，平安歸來，但最終能否如願，必須得到港府配合，聯繫內地部門。如今皮球落在政府腳下，本報已聯絡多個相關政府部門提出建議，初步僅得政制及內地事務局有回覆，惟回覆內容乏善可陳，不外乎重複「研究、探討、歡迎建議」等廢話。

救人如救火，港府不能踢極不動，無所作為。市民眼睛是雪亮的，到底是誰心繫港人，又是誰阻礙救人，看得一清二楚。納稅人年年準時交稅，供養廢官吃香喝辣，肥肥白白，到了港人蒙難卻見死不救，還搬出種種藉口將麻木不仁合理化，他們不會覺得愧對納稅人嗎？不會覺得罪孽深重嗎？

獅子山下，本是一家，無奈在無情港府主導下，獅子山精神已不復再。君不見，港府之所以出手拯救滯留日本「鑽石公主號」郵輪的港人，不是良心發現，不是自動自覺，而是包括本報在內的傳媒狂轟，激起民怨沸騰，港府迫於眾怒難犯才不得不有所行動。

誠然，疫輪上的港人集中，要安排離港較易，但決非港府只救滯日港人、不救湖北港人的藉口，何況無人要求港府一次過接回所有湖北港人，只是要求港府定出優次，將最緊急和最需要援手的婦孺寡弱優先接回家，很過分嗎？現在港府做事只做一半，恍如爬獅子山爬了一半，不上不落「吊吊揈」，叫危站山頂隨時粉身碎骨的港人情何以堪？

只要精神不滑坡，辦法總比困難多。滯留湖北的港人無疑較分散，但只要港府肯做，相信內地部門必會配合，一切事在人為，東方則建議包機以深圳為目的地，做好隔離和檢疫後，再由港府安排港人入境。連東方都可以無私安排包機，港府居然還要研究復研究，探討復探討，與其說謀定而後動，不如說不做不錯、敷衍塞責的官僚心態作祟。不怕一萬，最怕萬一，要是有港人因滯留致死，港府毫無疑問是千古罪人。

一場瘟疫，見盡人性。有人自私自利，有人急民所急；有人卸責無情，有人挺身相助。港府靠不住，港人更要團結自救，東方報業集團救人義無反顧，只欠有關方面配合，一國兩制是愛民成功，還是虛偽失敗，現在正是體現的時候！