世界視線：俄羅斯插手大選　美政治永無寧日

美國進入總統大選季節，「俄羅斯干預大選」的陰霾再次籠罩美國政壇。總統特朗普日前宣布，任命心腹、駐德國大使格雷內爾，取代即將任滿的國家情報總監馬圭爾，導火線正是情報部門得出結論，俄羅斯今屆將會繼續介入大選，協助特朗普連任。

事實上，馬圭爾確有其「取死之道」，他的副手不僅在眾議院舉行簡報會，特朗普的眼中釘、推動總統彈劾案不遺餘力的眾議院情報委員會主席希夫亦是座上客，難怪特氏勃然大怒。

特朗普跟情報部門鬧不和，並非自今日始。最讓情報界不滿的是，一八年特朗普跟俄羅斯總統普京於芬蘭會談，期間特氏接受了普京俄國沒有干預美國大選的「保證」，不啻於公開摑了情報部門一巴。眾所周知，特朗普及其支持者一直相信所謂「深層國家」理論，認為包括中情局、聯調局等沒經過選民授權的人員，阻撓他以「局外人」身份清理體制亂局。但撇開陰謀論不談，作為總統，特氏一旦鬆口承認自己是被俄國人扶上台，統治的正當性將蕩然無存。

俄羅斯到底有沒有插手美國總統大選？答案幾乎是肯定的，但相比起美國人在委內瑞拉所幹的「好事」，公然扶植反對派，顛覆現任合法政府，俄羅斯的做法算是相當「溫和」及「文明」，而且破壞性一點不比明刀明槍干涉別國內政來得小。特朗普上台至今，一直備受「通俄」問題困擾，他在內政外交上成績乏善足陳，固然是因為個人能力不足，但反對派藉「通俄」問題胡攪蠻纏，浪費了特氏大量精力，卻是不爭的事實。

除了撐特朗普連任，美國官員亦通知民主黨總統參選人大熱、參議員桑德斯，指俄羅斯有意幫助其當選。據報道，俄羅斯四年前為阻止希拉妮當選，亦曾暗助桑德斯團隊，今屆繼續發功，是因為對特氏來說，作為激進派的桑氏，威脅遠較其他溫和派候選人為小。不管怎樣，特氏成功連任則已，一旦敗給桑德斯，共和黨人很可能以彼之道還施彼身，對新任總統發起「通俄調查」，屆時肯定天下大亂。