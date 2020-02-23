神州觀察：多地監獄爆疫情　管理漏洞不勝防

新冠肺炎疫情橫行，各地都在封城堵路，層層設卡，為實現防控目的大費周章。偏偏此時傳出多地監獄集中爆疫事件，問題更是因某些獄警自身防疫意識低下，對曾經去過疫區的行蹤隱瞞不報所致，由此更可看出獄方的相關管理措施漏洞重重，聯防聯控是假，到處不設防才是真。

浙江省十里豐監獄近日爆出集體感染新冠肺炎事件，累計導致三十多名囚犯中招，幸未出現染疫致死情況。浙江省司法廳調查發現，該監獄一名獄警早前曾去過武漢，回來後卻刻意隱瞞及如常上班，期間頻繁接觸過多名囚犯，待其確診染疫後，獄方才匆匆採取消毒隔離措施進行補救，可惜一切為時已晚。

千防萬防，家賊難防。疫情形勢已是如此吃緊，誰知革命隊伍內部竟有人在偷偷「放水」，添煩添亂，覺悟之低叫人咋舌。須知監獄屬人員密集之地，相關防疫措施本應比一般地方要求更嚴、執行得更到位才是，絲毫不容有失；如今看來，所有措施規定都成了擺設，不但獄警自身罔顧紀律責任，害己害人，獄方肯定亦未把好審查關，令監獄如同無掩雞籠，從而讓病毒可以長驅直入。

見微知著，整個浙江省的監獄系統尚存在着多少這樣的管理漏洞，無不叫人擔憂。更可怕的是，類似問題已經在其他省市陸續上演，山東濟寧市某監獄近日被爆兩百多名囚犯及獄警中招，結果需將監獄及獄警家屬區全面封鎖消毒，並需找地方將一眾囚犯轉移隔離，及對全省監獄進行疫情排查，十分折騰。不無諷刺的是，該監獄不久前剛發文自誇過，稱各方付出了極大犧牲，並在嚴格管理下取得了防疫階段性勝利，誰知這麼快便遭打臉。網傳有獄警兒子去過疫區，最終令整個監獄失陷，亦遭當地警方闢謠否認。

其他地方已然如此，作為本次疫情重災區的湖北省監獄系統失守，又怎會出人意料。目前已知有兩百七十多宗確診個案，當中同樣存在獄警未如實報告行蹤問題，及有監獄無視疫情組織探親活動、春節聯歡會，大小官員、獄警、家屬濟濟一堂，好不快活，儼如百步亭社區「萬家宴」之翻版，更與湖北省委某些廢官的作風一脈相承，原來都是醉生夢死、麻木不仁之輩。

鑑於各地監獄近期頻發的亂象，中央政法委已成立調查組前往調查，司法部監獄管理局負責人則強調，會在全國監獄採取多項措施，包括全面排查獄警職工的行蹤，及對監獄實行全封閉管理等。令人奇怪的是，疫情已經持續數月，類似人員密集的地方早該實行嚴格管理，為何拖延至今才作強調？尤其是湖北省的監獄居然未被納入疫情通報系統，堪稱匪夷所思。