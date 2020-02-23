功夫茶：臨急翹起港人　國泰反骨忘恩

香港有間國泰航空公司，衰嘢多籮籮，因管理不善而喺全球最佳航空公司排名榜跌出三甲，搭錯國泰機，隨時冇得飛，呢兩句話唔係功夫茶隨口噏出嚟，而係無數乘客被賣甩慘痛教訓累積嘅心聲，有血有淚，有證有據，最近又有單新鮮熱辣嘅離譜事件喇！

話說有三百幾個港人搭正爆出肺炎風波嘅郵輪，被困東京橫濱隔離多時，輪上確診愈來愈多，情況緊張，千呼萬喚，香港政府終於派包機接走呢批人，本來分兩次飛返香港，前晚第二批人抵達機場，點知其中十八個唔畀登機喎，邊間航空公司咁大整蠱啊？妖，飛機撞紙鷂，咁啱得咁蹺，咪就係啱啱講嗰間衰到冇朋友嘅國泰航空囉！

原來日本方面的醫生通知話呢班人係同病者有緊密接觸者，但之後先至話搞錯喎，忙中有錯，都算數啦，搞清楚咪乜事都冇，點知呢間國泰死都唔畀佢哋登機，結果包機一飛沖天去，賴低呢十八個人喺機場，怒氣沖沖唔知搵邊度去，唔通返去艘疫輪咩？當中大部分係公公婆婆，夜媽媽喺機場食西北風，本來唔中嗰隻新冠肺炎，都隨時凍到變肺炎啦，仲要自己揞荷包撲機票返香港，事主同家屬梗係媽媽聲，鬧國泰嘅做法無法接受。

搭飛機求平安，最怕遇上呢類古靈精怪嘢，計功夫茶話齋，搭國泰前最好驗一驗身，睇吓心臟可唔可以承受咁大刺激，之前試過超賣機票累人上唔到機，飛飛吓壞零件要折返又有，仲有屢次爆出性醜聞，機艙拍慾照搞嘢，空姐同機師一家親，大家睇見都嚇親，最驚揸揸吓操縱桿，會唔會揸錯其他棍狀或者球形物體起錯機㗎，兩個人空中銷魂搞到幾百人九霄驚魂，咁牙煙，送機票都唔敢搭啦。除咗好色之徒，仲可能有一啲「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員」混雜，國家民用航空局去年八月曾向國泰發出整改「重大航空安全風險」嘅命令，幾乎搞到冇得飛內地，公司大地震，之前都冇邊間航空公司有咁大嘅「榮幸」，國泰真係垂範香港航空史囉！

無香港就唔會有國泰航空，做人最緊要飲水思源，功夫茶最憎反骨仔，國泰飲香港奶水大，今時今日有毛有翼識飛喇，港人有難，你哋竟然一鑊翹起，點對得住七百萬香港人？呢間公司忘恩負義慣咗，班員工幫佢哋打江山，賺到嘅錢就攞嚟投機炒賣輸到仆街，高層孭鑊，裁員減薪削福利嚟填氹。剃人頭者，人亦剃之，反骨公司專出反骨仔女，旗下嘅工會主席，因為畀人炒魷，反轉豬肚就係屎，立即開記者會數臭國泰，仲要打官司追數，嗱，係就快手，間公司咁當黑，搞搞吓執咗咪冇得賠？國泰民安，安息個安吖嘛！