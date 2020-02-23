香港正在尋找本地再工業化的途徑與戰略，今次新冠肺炎疫症正可帶來機會。

一是在今天全球化的世界裏，一國之內城鄉融合，國際上國與國連接，一個地方因各種因素爆發疫症，很容易禍連國內外，且工業化與農業工業化的發展，造成廣泛的污染，包括生物污染。自然環境的演化受到干擾，新型病疫便層出不窮，因而防疫治疫會是世界長期的挑戰。

中國人口密集，國內城鄉人流頻繁，國內外交通連接便捷，容易有本地或外來輸入疫症。近年國際歷次疫情，中國都很難幸免，此所以中央政府要把防疫治疫列入國家安全範疇，全力對付；例如伊波拉病毒疫情，中國要派出專家組於國門外治疫。於是，無論在中國以至全球，生物安全與防治新型病疫便成了一等大事，香港也不例外。由此而產生的科研、實驗和防治的各個環節構成一個產業鏈，可以是香港重建工業的重要方向。

二是這樣的科研產業，既可協助香港在未來再有疫症時容易應對，也迎合國際未來的要求，助己助人。這樣的科研產業，需地不多，附加值高，知識密集，也會產生長遠利益的專利權。本身依靠知識積累和國際交流，也正符合香港國際自由城市人才與訊息樞紐的優勢。

香港不可能重複訊息產業，在摩托羅拉晶片廠最終撤廠之後，香港已不可能與中國大陸、韓、台在半導體發展上競爭。本地已全無基礎，要投資建設，千億美元亦不足夠，學習的時間頗長，基本上全無參與的機會。相反地，在醫療技術方面，香港的水平不低，龐大的公營病患人口更是重要的科研試驗資源；問題只是統籌協作不足，政府與社會缺乏投入，主要沒有重視醫療衞生的產業因素，從來沒有政策作規劃和建設。

三是香港醫療不成產業，屬歷史政策因素造成。但香港依傍大陸，特別是大灣區的發展，正可把香港的醫療科研能力與資源和深圳、廣州等地結合起來，或至少作為支援。廣州有兩個P3實驗室，也有眾多的國家實驗室，以及頗具競爭力的藥業企業，醫療科研生產已建成完整的價值鏈，香港要發展醫療科研產業，大可借用。一方是珠三角，另一方是國際的人才與訊息資源。香港處於極其有利的地位，來利用兩方優勢。

此外，今次疫情中國大陸的經驗是醫療機構要應收盡收。香港醫療設施長年不足，在發展醫療科研產業的同時，亦必須大力擴展本地醫療設施，才可以確保醫療與科研兩不失。