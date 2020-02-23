君子不立危牆之下。去年近三萬香港人移民出走，創七年新高，這顯然是拜黑色暴亂所賜，而且還沒反映新冠肺炎的影響，預料以腳投票的人將會有增無減。如果說回歸前港人移民是對前途沒有信心，而現在港人移民則是對前途徹底死心。過去香港再怎麼不好，起碼還有法治，還是一個理性社會，如今連法治也被丟入垃圾桶，整個社會充滿仇恨和暴力，而且愈來愈反智和愚昧，這種地方還能安居樂業嗎？還值得留戀嗎？

香港人向來被形容為經濟動物，對政治普遍冷淡，因此成就了一個又一個經濟奇迹。詎料回歸後出現一百八十度轉變，一下子冒出許多熱衷於追求「民主」的政治動物，搞得雞犬不寧。尤其是佔中以來，整個社會籠罩在政治狂熱之下，一直高燒不退，最終引發這場黑色暴亂，將香港推向絕境。黃絲們提出許多漂亮口號，甚麼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等等，其實都與政治訴求無關，更不是爭取民主自由，而是宣洩暴力的藉口，目的就是要「攬炒」搞死香港。面對如此亂局，有經濟能力者誰不謀定後路？

教育失敗也是導致移民潮方興未艾的原因之一。在反中亂港勢力長期把持之下，整個教育系統烏煙瘴氣，教育水平本已每況愈下，加上政治邪毒入侵，更是走火入魔。有些教師不是教書育人，而是誤人子弟；有些學校不是培育人才，而是培養暴徒。警方在黑色暴亂中拘捕七千多人，其中四成是學生，年齡最小的只有十一歲，這就是香港教育的「功勞」。近朱者赤，近墨者黑，許多人選擇移民，主要就是為子女着想，不想他們受到香港教育的荼毒。

哀莫大於心死。回歸前移民的港人，許多後來又回流，而今次移民的港人，也許將一去不復返。正如香港曾經的輝煌一樣，終將消失在歷史的塵埃中，而這正是黃絲「攬炒」的結果。