新冠肺炎在港爆發接近一個月，俗稱「超級電腦」的重大事件和災難支援系統能夠分析疫情及追蹤患者之間的關連，對抗疫有極大幫助。可是一直只聞樓梯響，政府「唔踢唔郁」，千呼萬喚，要等到衞生防護中心主動尋求警方協助啟動超級電腦，追蹤需接受檢疫人士，大家才有機會看到這個系統發揮功效，中間一個月是用來鋪塵嗎？若能提早應用，或可減低播毒機會。超級電腦姍姍來遲，令人聯想起止暴制亂屢誤戎機，其中一個秘密武器水炮車，要等到暴潮氾濫失控，亦即是運港年多後才派上前線，錯過了多次大型示威行動驅散人群的時機。

特區政府，後知後覺，甚麼措施都比別人慢幾拍，說向外搜購五千萬個口罩，遲遲未見兌現承諾，民間團體甚至個別市民都已出手助解口罩荒；從鑽石公主號郵輪包機接回港人，其他國家率先開始了一段時間，政府在受盡批評之下，才派員接回滯留郵輪上的港人，有部分已受到感染，未能回港，要在日本隔離治療。在異鄉落難，而且病情亦吉凶難料，與滯留在湖北省的港人同聲一哭。相比之下，可以坐包機回來的市民算是不幸中之大幸，能夠回港，雖然還要隔離，但起碼不用與親人天各一方。滯留在湖北的港人處境實在兇險，隨時會受到傳染，斷糧斷藥，政府冷淡對待，遲遲未有安排接回香港，任由超過二千五百人自生自滅，當中更包括一名懷孕三十周的孕婦，向港府求助超過一星期仍未有回音，依廢官們「遲做好過沒做」的慣性，派錢這樣簡單都要人等一年，相信救人要等多久亦是未知之數，最怕等得來，為時已晚，人命傷亡怎也補救不回來。

政府唔救，東方救。東方報業集團與港人同心抗疫，願意承擔安排私人救護包機到武漢，把該名孕婦及部分老弱幼接送回港。救人一命，刻不容緩，還望當局盡快回覆。