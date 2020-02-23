新冠肺炎蔓延全球，日本更成為中國以外最多確診病例的國家，惟其處理疫情的手法備受詬病，同過去予人衞生、安全、先進的大國形象大相逕庭。厚生勞動省甚至以病床數量有限及無病徵感染者傳染風險低為由，將無病徵感染者的住院隔離時間由十二點五日縮短為兩日，令人瞠目結舌。

更有甚者，在疫輪上被確診的香港乘客雖獲安排入院，但至今未見過醫生一面，遑論接受治療。有港人曾要求院方為她「照肺」，但院方指她沒有病徵，不會安排照肺，只會稍後再為她檢測是否仍對病毒呈陽性。這些港人若能由陽轉陰還好，起碼有望離開日本返港，否則一直留在醫院可能同等死無異。事實上，別說香港患者是非我族類，日本當局對他們闊佬懶理，即使是船上的日本人亦受到國民指摘，批評他們登上疫輪帶給國家和他人麻煩。

很明顯，「不帶給別人麻煩」是深入日本人骨髓的民族性，想當年日本記者後藤健二在敍利亞被伊斯蘭國綁架並斬首慘死，其母傷心欲絕，但依然要出來向國民鞠躬道歉，認為兒子帶給國家很大麻煩，可知在這個國家，小我不如大我重要，人與人之間守望相助鮮少出現，絕非如某些香港人所想像的那麼美好。如果換了疫輪在香港滯留，敢肯定船上日本人不會如香港人那樣批評政府不施援手，反而會為自己製造麻煩而向國家道歉。

現在距離東京奧運的舉行時間只餘五個月，安倍政府強調無意取消或延期，換言之，奧運無論如何都會如期舉行。問題是，以日本目前處理疫情的手法來看，當局竟然容許無病徵確診者在社區走動而不隔離，要疫情在奧運前受控幾近不可能。屆時已不是奧運能否如期舉行的問題，而是有沒有運動員和旅客敢來的問題。當武漢的教訓這麼深刻，日本仍然不警惕，委實令人費解。至於留日確診港人是否應回港就醫，港府必須積極考慮了。