撰寫時事評論以來，筆者真正在意者，是幾個重要課題，其中一個是當代民主的出路，每當時局有變化，都使我對問題有更深一層的認識。

本欄一直強調，民主與當代西方教育難以並存，愈往下發展，危機愈大。成熟的民主制度，是建基於人與人之間的互相尊重。但當代西方教育崇尚個人主義，培養出來的孩子往往特立獨行，甚至唯我獨尊，只會聽自己喜歡聽的聲音。民主鼓勵你尊重他人，當代教育卻塑造你自高自大的個性，兩者南轅北轍，最終必成大患。

其他的地區暫且不論，我們單論香港；別的例子也不談，只談因反對修訂《逃犯條例》引起的社會風波。這場風波被視為自二次大戰以來，香港最大的危機，抗爭者處處為禍，警民喋血街頭。我們權當反對派初心是正確，但後來的種種行為大大違背了民主精神。以這樣的人、這樣的心去帶領社會走開放之路，無異於緣木求魚，必不可得。

抗爭者篤信個人主義思想，誰也不服誰，彼此不相統屬，於是整場運場沒有「大台」，也沒人能夠管束。反對派中有些老成謀政者，知道運動走上野蠻、暴力之路，無異於自掘墳墓，也曾嘗試匡正，但「勇武派」充耳不聞，繼續我行我素，在他們的眼中，民主的意思就是代表無人可以主導我，一切都不受羈勒，大可為所欲為！

不少反對修訂《逃犯條例》的抗爭者壓根兒就不相信民主該容納不同聲音，反倒認為但凡意見跟我不同者，便是敵人。只要某企業中的某高層，發表過不認同反修例示威的看法，整個集團的分店、分公司都會成為暴徒的攻擊目標；所有公共設施，只要抗爭者看不順眼，便全部砸毀，根本不必顧及是否會影響其他市民的生活。在極度自我意識下孕育的民主浪潮，往往只會變成災難！