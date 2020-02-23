公元前一六二○年，成湯征討不祭祀的諸侯葛伯，他對伊尹說：人視水見形，視民知治不。意思是，人從水中可以看到自己的形象，從百姓精神面貌可以知道國家治理狀況。「以民情為鏡」，確實可以看到一個從政者，對自己的市民是否口惠而實不至，或者是講一套做一套。

當今新冠肺炎蔓延、肆虐多時，重災區湖北省封城後，至今仍有逾二千五百港人滯留當地歸家無期，有議員接獲逾五十宗滯留求助個案，當中涉及一百多名港人。其中一個求救個案，是一名懷孕三十周、預產期為四月中的香港孕婦，已超過一個月冇外出及作任何身體檢查，情況緊急不在話下。然而，一星期前她曾向港府求助，但至今音信全無。本報昨日頭版標題「港孕婦困湖北，唔知等生定等死」思之令人悚然！

事實上，作為一個負責任的政府，湖北省封城後，對滯留那裏逾二千五百港人，是否就可以任由他們自生自滅，尤其那些「婦孺寡弱」，就任由他們在惶恐驚懼中，叫天不應、叫地不靈？正如有論者指出，從鑽石公主號一事已可見港府「無壓力，唔踢唔郁」嘅作風，要不是本報三番四次狠批政府不作為又隱瞞實情，政府根本唔會咁快有行動派包機去接送船上被困多日嘅港人！

事到如今，被困湖北嘅港人，針對個別緊急個案，港府應盡快與武漢官員協調，提供醫護人員協助，尤其是那個孕婦。惻隱之心，人皆有之。作為「父母官」嘅港府，又豈能麻木不仁？政府唔救，東方救！老朽知東方願意承擔安排包機到武漢，把該名孕婦及部分老弱幼接送回港！這種本着與港人同心抗疫精神充滿正能量。有道是「古之為政，愛人為大」。古人說，盡己曰忠，推己及人曰恕。恪盡本分便是「忠」，推己及人嘅同理心便是「恕」，東方報業集團的這種忠恕之道，才是真正嘅獅子山下精神，難怪長期備受讀者認同和支持！