東北亞最近成了命運共同體，新冠肺炎突如其來先重創中國，再摧殘日本，然後把南韓拖入深淵，現在幾個國家都忙於「戰疫」，南韓大邱市已祭出中國的「禁足計」，呼籲市民留家不出外，三地均陷疫災。不過，危中亦有機，因為原本各有心病的三國需要更緊密合作才能擺脫疫症。

先看中國，疫症令大半個中國運作停擺近月，近期雖然逐漸復工復常，但達標者不到兩成，距離全面恢復估計尚要半個月至一個月。這次戰疫中，中國付出了超過二千條鮮活的生命，逾七萬人被感染，國家雖傾全國、全軍之力，但面對一場遠比地震、水災破壞力更大、更深遠的禍事，至今還是只能摸着石頭過河。

日本的災難源於一艘毒船惹的禍，但日本官員由上到下缺乏公共衞生敏感性，輕視問題才是禍心，這與湖北省政府在疫情之初的表現一樣。日本處理鑽石公主號郵輪疫情不力釀成大禍，當地官員聲稱患者若無「大聲咳嗽」，就不會將病毒傳播的言論，更成為今次事件中最令人無奈的笑話。接下來日本戰疫勢將十分艱辛。

南韓亦因醫院不設防、軍營大漏洞，醫學防堵及追蹤不力，導致近日幾乎每天逾數十宗新增個案，情況堪憂！日韓的爆疫，證明即使市民生活習慣良好、環境衞生亦不錯，但仍無法阻斷新冠肺炎的傳播。

中國和日本今春本有一場外交盛事，國家領導人原定四月訪日行程勢要押後；日本與南韓之間，則原在打一場貿易戰，如今雙方都被疫症打擊經濟，彼此似有一個偃旗息鼓的台階了。

今次疫症之初，日本與南韓分別對中國伸出援手，外交部亦高調鳴謝；如今，日韓跟隨爆疫，中國反饋防疫經驗、醫治方案，彼此真正共患難，更重要的是，疫災打擊令大家都需要復甦經濟，東北亞三國勢需更緊密的合作，可以預期，疫後三國將有新形勢。