從一年半前的中美貿易戰，美國打壓華為標誌科技戰，再到香港反修例風暴中的黑色暴力、謊言民粹，光怪陸離的劇本天天上演。看得多了，真覺得世界已瘋癲，加上疫情令百業蕭條，大部分人經濟上或多或少都有損失，有時候心情少不免會變得好灰、好抑鬱。

美國眾議院議長佩洛西在最近召開的慕尼黑國家安全會議上，發言時偏離大會主題「西方的缺失」，卻瘋狂批評華為，發言間更手舞足蹈，游說盟友們不要與華為合作，甚至把其5G技術說成中國輸出「數字專制」，如果選擇華為就是選擇專制而非民主，是出賣國家和人民的私隱，就好像被中國警員伸手入自己口袋中云云。

這種把科技應用提升到意識形態的對立論調，完全有違科學應用的精神，捕風捉影之餘，是以小人之心度君子之腹，因為美國正正就是全世界最大的竊聽者，但政治現實是這種陳腔濫調在美國甚有市場，這或許美國真的感到前所未有的壓力。不止德、法兩國，就連英國這鐵桿盟友，也顧不上美國的反對，對華為進入市場開了綠燈，據說英國首相約翰遜更因此與美國總統鬧翻。

所謂一葉知秋，在這件事上我們可以看出三個趨勢：其一是中國在科技方面的全面崛起；其二是美國在科技經濟方面的優勢逐漸被削弱；其三是美國不得人心，連傳統盟友也為了保障自己利益，嘗試擺脫美國的控制。筆者相信若類似這三件事能大規模出現，也意味着美國霸權在全球的不對等優勢將會結束，美國「超額利潤」的時代將一去不返。美國當然要想方設法制止這骨牌效應，在技術和價格上比併不過，就只能以意識形態來推波助瀾。

而這種瘋狂行為和荒誕言論，不一定只出現在美國身上，任何因為中國的挑戰而失去優勢的壟斷者，都可能做出這種狗急跳牆的行為。正如香港這個最自由開放的經濟體系，不少黃色「經濟專家」竟公然地把國企和內地投資說成是破壞一國兩制和自由市場的一種危機，黃色經濟圈等奇談怪論沉渣泛起，說到底都是想永續自己經濟霸權的心態。去年有人拋出「黃台之瓜」論，用隱喻暗示的方式來對抗中央，標榜自己的財團如何與香港人在一起，將自己吸血鬼的形象洗底，在黃營中更成為殷商典範。但疫症期間，有人呼籲其集團減租、不裁員，這種人卻是無動於衷。另一方面，工聯會最近自產口罩，只送不賣，贏得社會讚賞。近日政府推出抗疫基金，資助本地生產口罩，反對派不甘心市民已開始厭倦政治把戲，卻無的放矢質疑政府對工聯會有「利益輸送」之嫌，自己懶做實事又不讓人做事，令人失笑。

一切的政治背後都是利益，威脅到霸權的利益必然會招致瘋狂的攻擊，同時這種敵人的瘋狂也是我們實力的證明，由國際霸權、金融地產霸權到偽民主霸權，莫不如是，面對這些瘋狂我們要多些從容，多些自信，習慣就好了。就如全國人大外事委員會副主任委員傅瑩回應佩洛西時指出，美國到處吹噓它的「民主體制」如何優秀，但卻被5G技術嚇得瑟瑟發抖，區區一間民營企業就能威脅美國「民主制度」，那種「民主」顯然是假的了。