功夫茶：高薪養廢官妄為　低能怠政害市民

林鄭及其廢柴管治班子，止暴防疫皆穿窿，搞到香港經濟提早進入冰河期，百業蕭條哀鴻遍野，廢官一係不作為，一係失職妄為，香港一褲都係！呢，日前廢柴高官回應議員質詢，成班癡呆坐埋一枱，被議員炮轟又叫港人包容喎！一個二個元首級待遇，人工高過美國總統特朗普，乜都做唔到，唔問候你也摩仲要包容你個肺？有冇搞銀錯！

嗱，香港依家衰到貼地，唯一可以「揚威國際」嘅就係高薪養廢，不必衡工量值，一味怠政靠害市民，偏偏薪高糧準，搵勻全世界得香港有咁嘅筍工，連個政治助理薪金都高到嚇死你，可憐小市民隨時飯碗不保，賺埋少少血汗錢仲要養班廢官，點會服啊！

林鄭固然巴屎閉，月薪近四十二萬元，年薪近五百萬元，遠勝澳門特首，高過特朗普同德國總理默克爾，唯一叻過佢嘅只有新加坡總理李顯龍啫！而其他如法國總統馬克龍、英國首相約翰遜都輸足九條街！至於三司十三局嘅廢官，個個月薪逾三十萬個大洋，副局長都超過廿五萬，啲錢真係咁易賺乎？

你阿摩，呢班超級冇靈魂嘅低能廢官，個個人工比一眾歐美領導人仲高！納稅人睇住佢哋止暴無能、防疫無方、社會撕裂、民生凋敝，人人冇啖好食，唔叫班廢官落地獄，唔通仲要天堂留個位畀你哋呀？孔聖教落「以直報怨」都冇咁大胸襟啩？

講開廢官，功夫茶又忍唔住扯火！嗰位民望長期低殘到食泥嘅「避政司司長」鄭若驊，自上任以來一身腥不在話下，一味放生叛國禍港嘅頭號漢奸黎智英，連一單涉及條粉腸嘅刑恐本報男記者案，明明證據確鑿，春去秋來拖足近三年都未能給本報及受害人一個說法，咁嘅怠政講出來，人唔笑狗都吠！各位街坊，呢個婆娘月薪逾三十四萬個大洋，你哋話值唔值先？呢個充當頭號漢奸司法保護傘嘅司底驊，唔躝屍趷路仲留喺度獻世龜縮反白眼，擺明當納稅人好蝦啫！

「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，林鄭及其廢柴班子，薪酬同管治能力成反比，佢哋不但冇問責下台，仲繼續胡作妄為，魂遊太虛，靈魂出竅，心不在焉，搞到香港雞毛鴨血，蒼生塗炭，該當何罪！

淨係撲罩失敗、防疫失策、救援敷衍、湖北港人歸家無期，任由疫情擴散，已經係死罪，內地廢官早已下台問責，香港呢班仲可以賴死唔走，可怒也！此時此刻，民怨沸騰已去到臨界點，廢官只有兩條路可走，一係問責下台，一係大幅減薪！功夫茶想問：你班廢官有冇再不孝啲，究竟仲有幾多個老母可以畀市民問候吖？