正論：求救悲鳴響雲霄　冷血港府偏不聞

一石激起千重浪。自東方報業集團提出派包機接載滯留湖北的港人回家後，外界反應熱烈，求救呼聲此起彼落，短短兩日已收到最少二十宗求助個案，每一宗都亟待援手。很明顯，滯留當地的港人在港府不聞不問之下形同被遺棄，已到了絕望邊緣，難得民間施救，猶如在茫茫大海抓到水泡。昨日已有首名滯留武漢的港人不幸死於新冠肺炎，港府明知情況刻不容緩，明知救人如救火，是否還要無動於衷？是否還要拖到有更多人死才滿意？

東方本着同舟共濟的獅子山下精神，上周六提出包機計劃，希望讓滯留湖北的港人盡快脫險，平安回家。消息一出，求助個案如雪片飄至，特別是臨盆在即的孕婦不在少數，益發令人替這些準媽媽感到憂慮。昨日收到的一宗最新個案，腹大便便的潘小姐已懷孕三十周，五月就要生產，但因為荊州市封城，由年廿九一直被困至今，已錯過本月情人節的產檢，胎兒是否健康令她憂心忡忡。更有甚者，當地物資極度短缺，目前僅靠家中種的青菜及新年時製作的醃肉維生，隨時因為營養不良而影響胎兒發育；又因為回港無期，一同滯留的男友隨時飯碗不保，經濟陷困，時常以淚洗面。情緒不穩對孕婦危害之大毋庸贅言，潘小姐的情況可謂聞者心酸。

詎料沒有最心酸，只有更心酸。滯留在恩施市的袁先生本身患有甲狀腺癌，曾數度復發，原定本月初到瑪麗醫院進行放射治療續命，但因為無法回港而未能就醫，加上其糖尿病藥物只夠用至下月初，生命危在旦夕。至於因為滯留當地而面臨失學、失業的港人更是不知凡幾，有學生可能要留級，有打工仔隨時被僱主炒魷。有家歸不得之苦，豈是高床軟枕、吃香喝辣、做又三十六、不做又三十六的港府廢官所能想像？

最令人失望的是，本報不斷如實反映當地港人苦況，惟港府至今毫無反應，對求救之聲置若罔聞。就連東方提出包機建議，港府口說「歡迎」並會「探討」，實際上卻是毫無行動，彷彿事不關己一般。武漢市政府外事辦公室昨日回覆本報「還未聽說過有關建議」，再次顯示港府踢極不動的官僚作風。疫情不等人，廢官可以懶懶閒，但湖北港人卻不可以，再拖下去必會鑄成大禍。昨日已有首名確診港人死亡，萬一有孕婦不幸染疫一屍兩命，萬一有嬰兒因為奶粉不繼而活活餓死，林鄭政府該當何罪？

說來可悲，拯救市民本是港府責任，現在卻要民間自救，要不是廢官一味敷衍塞責，實在讓人看不下去，東方豈有自發行動之理？本集團出心出力提出救人的可行方案，聯絡了深圳東海航空，既願意派出接載十多人的商務私人飛機，更不介意派遣大型民航客機，耗用人力物力在所不計，而且連隔離安排也為政府想好，港人可先在深圳的醫院隔離，從而堵住反對派乘機搞事的藉口。為了救人，東方義無反顧，仁至義盡，然而港府做過甚麼呢？

人們看見的是，港府連拯救日本「鑽石公主號」的港人也諸多搪塞，遷延時日，直到民怨沸騰才迫於無奈出手，而且當中除了有傳媒第四權發聲狠批，更有藝人因為父母在船上而加入催促，不能不令人懷疑，港府眼中是否只有富貴郵輪客，沒有基層湖北香港人？論危急情況，論環境物資，論滯留人數，湖北港人都比郵輪港人更急需港府協助，偏偏港府對湖北港人的苦況視若無睹，連救人都大搞「貧富差距」，是否有歧視之嫌，不問可知。

有道是，苛政猛於虎。想當年，孔子經過泰山邊，看見一婦人淒厲哭墳，遣子路問之，原來婦人的公公、丈夫和兒子皆被老虎咬死。孔子不解，問為何不離開，婦人答此地無苛政，由是說明苛政比猛虎更可怕的道理。今日，逾二千七百名滯留湖北的港人叫天不應、叫地不靈，處境和等死無異，偏偏富甲一方卻為富不仁的港府見死不救，任由婦孺寡弱自生自滅，遭受疫症蹂躪。正如立法會議員所說，民間力量非常願意配合政府抗疫，但若政府不行動，就算民間提供包機也是枉然，這不是苛政猛於虎是甚麼！

總而言之，患難見真情，政府唔救東方救。危難當前，沒有事情比人命更重要，無奈的是，港府固然見死不救，武漢外事辦也是一味耍官腔，僅表示若中港各級政府同意會配合。一節見則百節知，從兩地政府毫不着緊，彷彿視人命如草芥，當知「一國兩制」之官僚僵化已到了麻木不仁的地步。