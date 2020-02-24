世界視線：特朗普親信回巢　華府搞忠誠測驗

經歷彈劾風波的美國總統特朗普，不僅民調支持率止跌回升，連任選情更見樂觀，隨即展開新一輪的白宮「清洗」行動。特氏任命前私人助理麥肯蒂出任白宮人事辦公室主管，以確保政府官員均能理解和執行總統的優先事項，說白一點就是確保政府內部不會出現「特朗普反對派」。

眾所周知，特朗普非常重視手下的個人忠誠，就在彈劾調查結束後不久，曾到國會作供的國家安全委員會成員、陸軍中校溫德曼被革除烏克蘭事務專家的職務，且被白宮保安人員押離；駐歐盟大使桑德蘭也被傳召回國。

重返白宮的麥肯蒂，正是「忠誠」受到特朗普賞識的典型例子。麥氏從特朗普一開始決定競選，便在競選團隊裏擔任義工，不僅獲特氏信任，跟第一夫人梅拉妮亞的關係也處得不錯，但本身並無處理政府內部人事的相關經驗。更有甚者，麥肯蒂本人嗜賭，且因財政問題被當局調查，結果被時任白宮幕僚長凱利革職。正如有不願具名的官員向媒體抱怨，麥肯蒂現在擔任的職務，正是找出像他那樣的人並清洗出政府隊伍。

不管麥肯蒂如何「不學無術」，但他是獲特朗普委以重任，角色類似古代皇帝從內廷派出的「監軍」。據報道，麥氏的重點整頓對象，包括國務院、國防部以及司法部等要衝部門。而除了麥肯蒂，重返白宮的還包括有「美女公關」之稱的前白宮通訊總監希克斯，她回巢後將高升為白宮高級顧問，跟特朗普的女婿庫斯納並肩作戰。

麥肯蒂和希克斯再獲重用，顯示特朗普在經歷三年多的總統生涯之後，終於可以完全掌握人事任命權。最初特朗普沒有政治人脈，更缺乏政治經驗，必須借重前國防部長馬蒂斯及凱利等軍方老將，以及首任幕僚長普里伯斯等共和黨資深黨員，如此一來，白宮內部出現派系傾軋的問題，軍方老將、資深黨員跟特朗普原有的競選班底，互相看對方不順眼。經過三年多的博弈，特朗普家族成員及競選團隊一派終於大獲全勝，特氏如成功連任，未來四年在用人方面將更得心應手。