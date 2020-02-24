神州觀察：民族劣根性難改　何愁病毒不重來

經一事，長一智，才不會重蹈覆轍，屢招災禍。世衞專家早前警告，中國人再不戒掉濫食野味陋習，永久禁絕野生動物交易，十年八年後難保不再有新的病毒爆發；只是中國人劣根性根深柢固，已到了死不悔改的地步。

要說國人劣根性之最，乃是口腹之欲大過天，明知販食野味後患無窮，依然樂此不疲，自私自利。眾所周知，野生動物被指為導致新冠肺炎疫情大爆發的元兇，至今已有二千多名民眾為此丟命，全國上下疲於應付，至今未能擺脫困局。此番遭遇似曾相識，十七年前的沙士疫情，罪魁禍首同樣來自果子貍、蝙蝠等野生動物，並因人類氾濫無度的捕殺、販賣及食用惡習，終致惹禍上身。十七年彈指即過，國人卻沒有吸取教訓，反而再因狂妄無知而自嘗苦果。

正如被指是新冠肺炎疫源的武漢華南海鮮批發市場，出售的野味品種琳琅滿目，以至有些連名字也叫不出來；場內更是動物內臟拋滿地，血水橫流，簡直是在刻意打造病毒培育基地。待疫情爆發後，當地有關部門雖有展開整治行動，各地亦積極跟隨，然而各地非法獵捕、買賣野味的行為依然不絕如縷，地方當局接連搗獲大量國家重點及非重點保護野生動物，證明國人為了錢，害人害物在所不計；至於不怕死的食客亦照樣絡繹不絕，貴州甚至有人公開炫耀天天吃野味吃到膩了，叫人嘆為觀止。

而在當年沙士疫源地廣東，相關情況亦不遑多讓。早前有網民揭發稱，廣州某海鮮市場暗藏的各類野味比動物園還要多，這絕非誇張之詞；別忘了，廣州曾擁有全國最大的野味消費市場，近期亦接連有大型農貿批發市場遭踢爆存在相關非法交易，且規模龐大，經營多時，背後有保護傘撐腰，十分猖獗。好了傷疤忘了痛，國人死性不改可見一斑。事實證明，國人壓根沒有打算要改掉這些陋習，當年沙士橫行之時，此類陋習亦未見收斂，並一直延續至今。

更令人尷尬的是，多年以來，國人的衞生防疫意識未有絲毫提升，新的病毒卻已經進化至更高層次，像本次疫情造成的確診及死亡人數皆遠超沙士時期，而且疫情還在肆虐，不少病毒已經變得愈來愈狡猾，更加難被檢測出來，從而令防疫效果大打折扣。加上「疫首」武漢市當局因為初期的漫不經心態度，刻意隱瞞，敷衍塞責，地方官員屢屢將「可防可控」掛在口邊，以致舉國皆掉以輕心，貽誤防疫良機，終致全面失控，禍延海外。

事實就是，病毒比人類更具「上進心」，只會更無情地害人，而劣根滿滿的國人，則在病毒面前依然不脫自私自利的劣根性，大發國難財。譬如有人因「一罩難求」而製假售假，坐地起價；有人故意隱瞞健康狀況，到處播毒；有人不但拒戴口罩，還強行衝擊防疫關卡，撒潑打人，更有人將謠言當作事實，殘忍加害貓狗等寵物，如同民智未開，比病毒本身更叫人害怕。

一場疫情，照出了醜陋不堪的眾生相，唯獨看不到人類學到了哪些教訓，剩下的，便只有繼續野蠻粗暴，無知無畏。

尤其是內地當局的疫病防控工作十幾年如一日，瞞上欺下把國人累得雞毛鴨血也就罷了，就連執法都橫蠻無道，弄虛作假，益發證明這是一場徹頭徹尾的人禍。

湖北當局為了減少呈報個案大玩「核減」標準，直到新上任的湖北省委書記應勇嚴批才叫停，這不是愚弄民眾是甚麼？更有甚者，執法者不是粗暴隔離疑似染疫人員，就是錘砸麻雀枱，或將所謂違反封鎖禁令的民眾拉去遊街示眾，綁於樑柱嚇罵羞辱，如同土匪下山一般，完全不顧人道。人民已被禁足上街，連一家人打麻雀消磨時間也變成罪大惡極，試問國人人權何在？幸福感何在？

更離譜的是，如監獄一類人員密集的機構場所，至今居然未有納入當局的防疫通報系統，簡直匪夷所思，並再次將當局早前鼓吹的、已建立完善的防疫通報機制之說輾得粉碎。而湖北、山東及浙江等地多所監獄近日被揭集中爆疫，動輒令數百囚犯中招，原因竟是一些獄警無視紀律責任，及低劣的防疫意識所致，此類管理漏洞更將當局的聯防聯控措施變成了擺設，讓病毒更加有機可乘，有空可鑽。

可以說，只要國人劣根不改、執法當局欺瞞造假不改，何時才能全面控制疫情，根本沒人能夠說得準。