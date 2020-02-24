新冠肺炎在中國逐漸受到控制，而在國外，日本、南韓已在社區蔓延，中東伊朗有擴散之勢。世界衞生組織總幹事譚德塞表示，在中國以外抑遏疫情的機會正逐步減少，形勢似未可樂觀。

日本、南韓屬發達國家，但防治疫情能力與中國相差頗遠。疫情源自中國，卻未守衞國門，演變成社區感染，便是措施不力。然而，即使社區開始感染，仍然看不到當地政府有甚麼大力對策。南韓還可以說是因為教會內集體感染難以防控，但日本的鑽石公主號郵輪疫情，竟然不知怎樣處理，讓船上爆發大疫情，並外洩郵輪以外的社群。日本處理疫情的笨拙，令人聯想到福島核災意外的政府失誤。日本似乎沒有防治的準備和能力，連隔離處理也分散各地，協調不足。

南韓教會集體感染的接觸者以千計，難以追尋，社區感染大有可能擴散。日本則正全國失守，疫情會藉國內交通人流頻密蔓延，高危的老年人口龐大，以及社會福利設施不適應隔離防治，令疫情有失控的趨勢。七月下旬的東京奧運會能否如期舉行，可能要視乎疫情的發展。

至於伊朗，受美國制裁和多年戰亂影響，社會防治疫症的條件匱乏，新冠肺炎一侵入，便迅速跨城市地擴散出去，甚至禍連黎巴嫩。伊朗、伊拉克、敍利亞乃至阿富汗，疫症侵入，當地條件是難以防治的。新冠肺炎感染性高於中東呼吸綜合症，即使病死率較低，災害仍會十分嚴重。在戰亂以外，對當地民眾是禍不單行。或許印度和其他熱帶國家感染問題並不嚴重，氣溫環境會對疫病有所抑制，但像日本、南韓、伊朗等地，仍會如大疫症那樣的規模，中東的患者甚至有可能可與中國相比。

新冠肺炎疫情在國際擴散發展之時，中國的防治工作已過了最危急時刻，防治手段、方法、方案也陸續完備化，疫苗或可在幾個月內完成測試驗證，可供使用，中國已具備了防治一整套知識與資源條件，正可向國外支援，與世衞組織及各國政府合作，在國外防治疫情。

日、韓應是中國向外支援的重點，一是日、韓條件較佳，中國的支援會迅速地產生效果。二是中日韓本是歷史友好，藉支援防治疫症，三國關係可以進一步提升，一方面是支援當地民眾，改善民間關係；另一方面，如亞洲金融危機促成貨幣合作，可藉此締結三國在生物安全防治新型疫症的區域交流合作協議，加強東北亞的區域融合。

伊朗以至中東，更應是中國大力支援的對象，在重建合作以外，增添醫療防疫的支援，打破美國的不人道制裁。