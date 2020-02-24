黑色暴亂持續了八個多月仍未平息，至今已有七千多人被捕，當中僅一千多人被落案檢控，絕大多數仍未正式審訊，更沒有一宗重判案例。尤其不堪的是，由於律政司搜證馬虎及準備不足，日前兩名被控暴動罪的被告獲撤銷控罪兼獲賠訟費，成為「警察拉人，司法放人」最新一例。

不近情者多藏奸。近年司法機構頻頻上演「捉放曹」鬧劇，有些甚至是低級錯誤，不能不令人懷疑，他們到底是無心之失，還是有意為之？作為負責法律事宜及檢控工作的部門，律政司擁有大批經驗豐富的專業人士，理應一絲不苟才對，為何如此兒戲？

人們的懷疑不是沒有道理，律政司甩轆醜聞早已不勝枚舉，檢控馬虎還在其次，最令人側目的是公然放生。他們為了保護反中亂港勢力，總有這樣那樣的藉口，一時「證據太多」，一時「證據不足」，一時「疑點利益歸被告」，一時「調查需時」，千奇百怪，層出不窮。多年前轟動一時且影響惡劣的政治黑金案，就是因為司法機構高抬貴手而不了了之，付錢的漢奸黎固然毫髮無損，收錢的政客們也平安過關。至於漢奸黎涉刑恐東方記者案，更是石沉大海，如果說司法不是有意包庇，鬼才相信！

紀綱一廢，何事不生。香港回歸後風雨如晦，雞鳴不已，雖然有各種各樣的原因，但法治缺失無疑是主要原因之一。佔中之亂暴露了司法機構充當反中亂港勢力保護傘，這場黑色暴亂更是徹底撕掉港府法治外衣。怕只怕，有一就有二，有二就有三，隨着兩名涉及暴動罪的被告獲撤控，類似案例勢必陸續有來，警察在前面流血流汗，司法在後面放人賠錢，你說冤不冤？正是因為司法機構充當保護傘，黑衣暴徒才會有恃無恐。他們蒙面打砸燒搶，即使被警方拘捕，多數也不會被檢控，即使被檢控，多數也會獲輕判或放生。犯法幾乎沒有成本，香港不亂才怪！