世紀肺炎疫潮席捲世界，南韓及日本愈爆愈厲害，遠至意大利也有死亡個案，普通人保命惟有靠口罩，出現供應短缺已經是世界性，並非香港人獨家搶購，這個時候如果有人說自己廿二日沒有用口罩，你覺得他是沾沾自喜炫耀還是真心「離地」？

勞福局局長羅致光據聞IQ160，高智商高人工卻政治智慧極低，在網誌自稱因無到人多的地方或乘搭公共交通工具，所以多日來無戴口罩。他用意是說明香港每日使用多至七百萬個口罩，佔全球生產量六分之一，口罩供應難持續，呼籲公眾減少社交接觸，「可以唔戴就唔好戴」。此話一出，又是一幕現代版「何不食肉糜」，引人責罵。普通打工仔為口奔馳，冒着疫潮風險，不像公務員可以在家工作，每天擠公交上班，人與人摩肩接踵，難避免身體接觸及空氣傳播，有多少人可以像局長坐房車出入上班？而羅局長之可以不戴口罩，全因辦公室屬下都有戴吧，他才可以安心呼吸新鮮空氣，局長試試擠巴士港鐵不戴口罩廿二日，看看有沒有中招再說吧！

羅致光之後又指殘疾及安老院舍口罩等物資不足，生病的長者及院舍職員才需要戴口罩，其他人不用外出就毋須戴，以減少消耗。連續爆出同樣超級離地的說話，不知道局長的160高智商是如何計出來？口罩的作用是防止傳播疾病，院舍人口密集，有病的要戴，沒病的更加要戴，以防被感染，尤其是長者抵抗力較弱，感染肺炎死亡率極高，一罩護身是最基本裝備，叫他們免戴的人，竟然是位高權重的局長，抗疫未成，特區淪亡，原因不用多說了。

羅局長還預告失業率將升至百分之四至五，這些都是預計之內，甚至更高也不奇怪。香港繼續由這群廢官管治，經濟難望反彈，市民已灰心絕望，化為怒氣，局長出街還是戴口罩比較好，除了防疫，亦避免被憤怒的市民認出！