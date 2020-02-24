勞福局局長羅致光在網誌上聲稱，自己已有廿二天沒有戴口罩。此話一出，立刻惹起不少網民鼓譟。羅局長解釋說，他自己駕車上班，辦公室有獨立房間，不用與其他同事面對面接觸，所以不用戴口罩。

很多網民讀到羅局長談自己如何節省口罩後大表不滿，指他不接地氣，並諷刺他其實在「晒命」。香港起碼有百多萬上班族，但有多少人可以上班自己駕車，辦公室有獨立私人房間？恐怕佔了絕大多數都需要乘搭公共交通工具，擠迫一起，就算大家都戴口罩，亦未必足夠保護自己，誰膽敢除下口罩？辦公室的上班族十居其九都要在公用空間辦公，不少人要辦公桌貼辦公桌，就算保持距離也有困難，如果不戴口罩，肯定難以防止飛沫傳播，只要一人發病，立即全體遭殃。羅局長此言，難怪被批如晉惠帝般，問別人「何不食肉糜」？

羅局長為香港節省了廿二個口罩，說不定會受到身先士卒宣傳不戴口罩的林鄭月娥褒獎，但坊間搶購口罩的狂熱並未過去。無他，算香港現今仍然外出活躍有一百萬人，每人日用一個口罩好了，廿二天已經消耗二千二百萬個，而且還未計算三月開始，公私機構停止在家辦公，辦公場所恢復全面運作，再加上恢復上學的幾十萬學童，每天口罩消耗量當加倍好了，起碼也需要二百萬個，這個龐大數目如何能夠滿足？

雖然有不少機構紛紛全球搜尋口罩，但短期內仍然供不應求，香港的口罩荒暫時未見紓緩迹象。根據研究機構發布最新的報告，現時全港市民的口罩儲備平均約為廿五天，超過六成半受訪市民表示，口罩儲備已達到一個月。但中、長期看，如何開源仍然是有待解決的問題。

供應方面，市場預期本港即將出現至少六家本地口罩生產線，月產量逾百萬個，只不過百萬口罩仍然未能應付香港一天的需要。口罩製造業並非高科技產業，但需要原料和工人兩方面的配合。看來唯一恢復供應甚至全球增加供應的辦法，仍然是等待內地工廠全面復工，這裏並不單單指口罩生產工廠，還要確定上游生產原料的配合。中國大陸到底依然是世界工廠，要應付全球的短缺，怎可能不依賴？哪個國家能夠代替？

近日傳媒報道，已有不少連鎖供應商恢復口罩配貨，這對紓緩市況是否有幫助？有連鎖超市網店接受網上訂購，結果半天內已售罄，更只能安排四個提貨點，有顧客投訴家住天水圍，卻要去將軍澳領取。看來供應方還未正常來貨，不然為何這些連鎖供應商要採取分區輪流銷售策略，而非全線發售？