香港人很喜歡說獅子山下精神，過去獅子山下精神代表同舟共濟、胼手胝足、發憤自強；但今日卻變成了自私自利、唯我獨尊、逢中必反。由去年的黑暴到今日的肺炎肆虐，香港人哪裏有半點同舟共濟的精神？反而自私自利、人性醜惡卻暴露無遺。

不是嗎？那班口口聲聲反抗「暴政」、爭取民主的「義士」，表現出來卻是比暴政更兇殘的手段，只要政見不同，打砸搶燒是基本，殺人放火也在所不惜。他們日日大叫黑警死全家、天滅中共就是正義，別人說句支持警察執法、愛國愛港，輕則被起底批鬥，重則被打至重傷入院。現在疫症肆虐，人命關天，那些「民主義士」一樣不放過鬧事機會，不是黑醫護鬧罷工，就是詛咒三萬警察中肺炎，連設立肺炎指定診所、檢疫隔離中心都千方百計阻撓。

昨日又有大班黑衣人在屯門遊行抗議設立肺炎診所，繼而殺入屯門公園搞光復鬧劇，期間大叫香港獨立。香港就是多得這班白癡，經濟一沉不起，連抗疫都困難重重。

目前仍有逾二千五百名港人滯留湖北，面對斷藥斷糧之苦，當中更不乏臨盆在即的孕婦和患重病的小孩。惟每當社會要求港府派包機接當地港人回家，不僅港府支吾以對，一撮自私自利的香港網民更極盡冷嘲熱諷之能事，不是以厭惡口脗說滯留當地的是「新香港人」，不值得救；就是幸災樂禍地說明知有疫情仍到內地是抵死。其實，即使是梁天琦、羅冠聰這些「港獨英雄」，他們也是新移民而已，換言之即是網民口中的新香港人。他們一樣從內地來港，一樣有很多親戚在內地。連港府都低估疫情之際，小市民趁新春期間返內地探親以致滯留當地，真的是十惡不赦嗎？

東方報業集團提出包機接載計劃，擬先救最急需回港的湖北香港人，並已聯絡深圳醫院接收港人進行隔離，可謂世態炎涼中的一股清泉。