不論你喜歡還是不喜歡，美國總統特朗普也是當今世上最有影響力的人，他在西半球一跺腳，東半球也會為之震動。中國的外交工作，首要任務就是將特朗普的性格琢磨透徹。

很多人覺得特朗普是針對中國，我認為亦是亦不是，白宮主人內心深處是作何主張，你一定要拿捏準確。自此君上任以來，筆者一直強調，他最重要的特質，是仇視一切權威與強者，是否針對中國，端看我方擺出甚麼姿態。你作強者狀，他肯定饒不了你，但只要低調一點，便一切好辦。

特朗普入主白宮以來，幾乎已挑釁過天下間所有的權威或強者，聯合國、歐盟、俄羅斯，甚至歷任總統都不敢撼動的美國聯邦儲備局和主流媒體，都曾遭他狂轟猛炸。特朗普最新針對的組織，旁人做夢也想不到，竟然是奧斯卡電影評審團。

今屆奧斯卡最佳電影是南韓出品的《上流寄生族》，特朗普竟公然批評賽果不公。大抵世上一切的權威、強者，白宮主人都看不順眼，並不是只盯着中國，唯一未被攻擊的，恐怕就只剩諾貝爾獎，他並非對該組織特別仁慈，只是心底裏或許仍有一絲盼望，能獲得諾貝爾和平獎吧。

上任前，特朗普揚言要興建美國與墨西哥邊境的圍牆，建築費由對方支付。如今圍牆已動工，費用卻是美國自掏腰包，特朗普似乎也不再追究墨西哥。特氏也曾矢志說要解決北韓核武問題，如今第一屆總統任期已到尾聲，平壤依然故我，他卻似乎聽之任之。究其原因，墨西哥與北韓都非強者，不大能惹起特朗普要長期挑釁對方的勁頭，他也就算了。過去，中國對外吹噓如何「厲害了」，特氏自然不是味兒。中方不妨趁今趟新冠肺炎疫情的打擊，轉而低調一點，實力置於裏而不置於表。此後，中美關係或許就能緩和。