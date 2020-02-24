目前仍有逾二千五百名香港人滯留湖北，除了有孕婦臨盆在即外，更有未足一歲的嬰兒及長期病患者，部分人因當地物資短缺，已無奶粉及藥物供應，情況十萬火急！

拯救落難湖北港人，特區政府理應義不容辭，然而落難港人求救政府十問十不應，此時，東方報業集團出手了！東方坐言起行，聯絡深圳東海航空，商討派包機飛到湖北接載港人，當中考慮商務機或民航機。滯留湖北港人最缺乏的奶粉和藥物，東方亦會為他們張羅，他們一上到飛機便有藥物，嬰兒亦有奶飲。

仲有啊，本報亦正與深圳的醫院聯絡，讓這批人士到該院留醫隔離，甚至分娩。檢疫方面，則由港府安排，萬事俱備，也有東方，只欠港府如何配合。要言之，東方救人，竭盡所能！正如老朽前文所指，此種忠恕之道，是正能量，亦合乎港人獅子山下精神！所謂「敬以持躬，恕以待人；敬則小心翼翼，事無巨細，皆不敢忽」，東方救人那種存敬畏之心、事無大小的那種謹慎，確實叫人窩心！東方踏出好開始嘅第一步，政府還好意思再拖下去嗎？

誠然，再拖必鑄大禍！而「誰阻救人，誰是罪人」，更是當頭棒喝！孔子說：安上治民，莫善於禮。東方有禮，真正誠心誠意救滯留湖北嘅婦孺寡弱，心急如焚希望他們盡快回到香港呢個家。講開救人如救火，港府安排包機到日本接載被困鑽石公主號上嘅港人回港，好衰唔衰，搵着國泰，結果因日方資訊亂龍，第二班包機有十七名港人及一名澳門人唔畀登機！忙中有錯，搞清楚就得喇！點知喺港人最需要人幫助及心急歸家時，國泰就話之你賴低呢十八個人喺機場。喂！阿哥，之前你哋舉行記招，宣布所謂新口號「志在飛躍」，原來就係盲頭烏蠅亂咁飛！喺危急關頭，你哋絕情丟下港人，老朽認為你哋嘅新口號係「志在放飛機」！