一場突如其來的疫症，打得不少國家措手不及，疫症中，有人挑起種族歧視，有人忙於經濟撬牆腳，最不光彩的是印度與美國生物科技界抹黑中國科技界，圖把這次禍及全球的新冠肺炎疫症，指為中國生物科學界的實驗室洩毒事件。這頂「人為」黑帽子若真的扣到中國頭上，世上厭中、恐中情緒恐更高漲，幸而這盤其心可誅的棋不到半個月便破局！

病毒從何而來是全球關注的焦點，印度學者卻在本月初「被報道」一項研究，據說是印度德里大學一個生物研究團隊的驚人發現，指新冠病毒基因組中的四個短插入片段與愛滋病毒有着「驚人的相似性」，暗示該病毒是人為基因編輯的產物！

驚人結論一出，被稱為武漢P4實驗室的中國科學院武漢國家生物安全實驗室迅即遭起底，從哪一團隊到哪一研究都被曝光或公審，美國科學界及白宮官員還在旁唱雙簧。

正當中國科學界開始反擊時，打響第一槍的印度研究團隊卻龜縮了，上述未正式發表卻已被廣泛報道的論文被撤回，偏頗的西方媒體沒有跟進論文為何要撤回，是研究結論站不住腳？還是人為嫁禍？他們只興沖沖地追蹤人為製造病毒的「故事」，發酵實驗室病毒外洩的劇情。

可是，假的永遠真不了！本月十九日，英國、西班牙、澳洲等八個國家和地區的二十七名知名公共衞生專家聯合發表聲明，根據這篇刊登於英國著名醫學期刊《刺針》的聲明，新冠病毒人為論徹底被推翻了，因為專家發現病毒的全基因組分析顯示新冠病毒和其他很多新發病原體一樣，來自野生動物，強烈譴責病毒非自然起源的陰謀論，指其阻礙全球防疫。美國西雅圖弗雷德哈欽森癌症研究中心的專家，亦指病毒的突變與自然進化完全一致，認為病毒由蝙蝠到中間宿主，或已經歷二十至七十年。假科學，真陰謀，抗疫還要抗黑手。