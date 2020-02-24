美國總統大選臨近，關於俄羅斯干預選舉的消息，再次在情報界甚囂塵上。署任國家情報總監馬圭爾，據說就是因為向包括屬民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫，通報俄國干預大選的情況，並承認俄方有意協助特朗普連任，因而觸發特氏將他去職。

莫斯科屬意特朗普當選，並不是甚麼新鮮事，但有意思的是，俄國人除了暗助特朗普，還把目光投向目前在民主黨內支持度領先的佛蒙特州參議員桑德斯。桑氏本人證實，早前曾獲官員介紹相關情況，但是並不清楚具體細節。

俄羅斯同時支持特朗普及其對手，乍看起來自相矛盾，仔細分析卻不無道理。有道是「雞蛋不要放在同一個籃子裏」，兩邊下注本來就正常不過。更何況，桑德斯作為一個社會主義者，一旦代表民主黨出戰，其對特朗普造成的威脅，遠比前副總統拜登和前紐約市市長彭博等中間溫和派為低。可以想像，在選舉論壇上，特朗普必會對桑德斯極盡「抹紅」之能事，告訴選民桑氏上台後，美國必然「委內瑞拉化」，故可以這樣說，俄羅斯人幫助桑德斯勝出黨內初選，等於幫助特朗普連任，兩者之間並無矛盾。

更何況，即使「弄假成真」，桑德斯真的當選，對俄羅斯來說也不一定是壞事。特朗普跟桑德斯的政策主張南轅北轍，但對於反對美國在海外過度擴張這方面，卻是驚人地一致。人們可以看到，美國在特朗普治下，美軍在阿富汗和敍利亞均處於退卻狀態，特別在敍利亞，更是讓普京及其支持的巴沙爾‧阿薩德政府主導了形勢。至於桑德斯，亦是把精力集中在國內事務，包括大幅增稅以擴充醫保計劃，外交並非其執政主軸。對於普京來說，無論最終哪一位當選，俄羅斯都有較佳的戰略發展空間。

特朗普跟桑德斯的另一相似之處，是兩者皆屬各自政治光譜的較極端位置。儘管特氏在共和黨基層一直保持超高人氣，但整體支持率從未過半，絕大多數中間選民不能認同其施政。桑德斯在民主黨內的情況也是差不多，中間溫和派基本上不能對桑德斯放心，有陰謀論甚至認為，所謂俄羅斯人協助桑德斯團隊的說法，是其他派系對外放風，以阻止桑氏上位。不管怎麼說，特、桑二人均難以成為「全民總統」，美國社會將繼續撕裂下去。

當然，俄羅斯政府介入美國大選，到底是真是假，沒有人說得準，但根據美媒的報道，俄國人的手段推陳出新，不斷改良，令人難以防範。其中一個方法是潛入伊朗「網軍」內部，再對美國網絡發動攻擊，從而把髒水潑到伊朗人身上，挑動美、伊兩國本已緊張的關係。另外就是透過虛假帳戶在社交媒體平台發放假新聞，再經由真正的美國網民加以轉載流傳。

回看過去四年，特朗普很大部分精力浪費在「通俄」調查之上，四年後俄羅斯干預大選的疑雲仍然揮之不去，特氏成功連任，固然要承擔此一「原罪」，桑德斯入主白宮，也可能要面對共和黨人的「通俄」指控，想集中精力處理正事也難。