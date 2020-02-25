功夫茶：過渡房屋大隻講　劏房戶疫境淒涼

香港啲廢官至叻大隻講，一味口爽，講就天下無敵，實情全係裝假狗，瘀到嘔！一場新冠肺炎殺到，不少住喺「廚廁合一」嘅劏房戶，空間細過監倉，洗咗啲餸菜常要放喺廁板上，沖水時都擔心會噴到啲飯餸，之前專家又話可以透過糞便傳播，你話唔驚就假，想食得安心，對劏房戶而言就係奢望！

嗱！香港呢個大都會、金融中心，依家仲有成二十一萬人住喺劏房，政府覓地建公屋無能，智囊少、腎囊多嘅廢官就話會喺三年內提供一萬個過渡性房屋單位應急，眼見疫情來勢兇猛，劏房戶仍然在水深火熱中煎熬，廢官又話會加碼至一萬五千個。廢官當正自己係上帝，說有光就有光！其實又係聲大大冇貨賣。

有道是你能消滅鏡子，但不能消滅尊容。港產官僚怠政懶政成風嘅「尊容」，同啲惡菌有得揮，好難消滅，加上佢哋處事黏黏糊糊，口噏以民為本，實則自欺欺人，爆屎渠都當花式噴泉，點會上心為人民服務吖？有專家踢爆當中約九成項目屬組合房屋，交通規劃及土地平整等由零開始，即係話依家十畫未有一撇，三年內可以供人入住，又係呃鬼食豆腐，專家質疑政府「篤數」！對住呢個廢柴政府，港人最缺乏嘅就係信心，而廢官施政從來缺乏承擔，個個問責高官人工高過美國總統特朗普，就係乜都做唔到！佢哋不知何謂「治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦」，叫佢哋「察民疾苦」，佢哋就變成停喺烏蠅拍上嘅烏蠅，處境最安全，𢭃咁高人工，淨係識企定定喺度，乜都唔使做！個個養尊處優，難怪肥到反應遲鈍，乜都慢十拍。

人無恥就無敵。廢官心中無民，怎會感受到二十多萬劏房戶嘅無助與煎熬喎！嗱！有參與其中一個組合屋興建項目嘅幹事就指出，私人發展商借出農地或棕地，而政府卻好似以為有地，啲屋就會自己生出來咁，廢官冇擔當主導角色，譬如有啲項目應交給房署、房協和市建局等專業建屋機構統籌，完成後先交畀非政府機構營運，而唔係好似盲婆餵奶亂咁質！參與嘅幹事大數廢官十大罪狀，喂！幾萬個單位全部交畀非政府組織興建，佢哋對「房事」又係初哥，惟有周圍問人，不少難題更需自費諮詢業界專家，既嘥時間又難以暢通！變相亦分薄其他扶貧資源。你話廢官係唔係廢到加零一吖？

有議員怒斥廢官樣樣翹埋雙手，根本心不在焉，答質詢都魂遊太虛，也就難怪推出乜政策，都係落得水草綁豆腐，不堪提！劏房戶想有好日子過，功夫茶睇怕唔搞一次「房事革命」，要廢官住番三個月劏房，佢哋唔會上心正視劏房戶問題！