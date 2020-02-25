神州觀察：擅派物資肥自家　不念恩情不知恥

受新冠肺炎疫情影響，湖北全省悉數淪為重災區，各項醫療及生活物資相當吃緊，中央早前決定以「一省包一市」的方式進行對口支援，舉全國之力解湖北之困。方法雖好，奈何有受助地區的行政部門竟擅自截留、挪用救援物資自肥，全不念別人的捐助之義，更不顧身處困境的民眾，堪稱無恥又無良。

由貴州省支援的湖北省鄂州市日前傳出醜聞，事緣一名自稱是當地警察家屬的女網民拍片炫耀說，家中免費獲得了一批蔬果物資，且種類繁多，開心表示「吃也吃不完」。此女更不忘大讚丈夫厲害，亦不怕公開對方是當地鳳凰派出所的警員身份，充滿自豪感及滿足感，叫人為之汗顏。

待影片上傳至網絡後，迅即被瘋狂轉載，隨之而來的則是輿論的廣泛質疑，鄂州當地是否存在捐贈物資使用不透明問題？尤其是此事引來大批貴州網民關注，擔心他們省吃儉用捐助的物資未能及時用在該用的地方，更怕糟蹋了一片善心。果然，經鄂州當局調查後證實，事件確屬違規派發，且牽連到當地街道辦、疫情防控指揮部、區發改局等多個部門，相關涉事人員已遭免職查辦。

不可不知，因應當前的複雜形勢，國務院已於一月底發出緊急通知，要求需對各類重點應急防疫物資實施統一調撥管理，地方各級單位不得以任何名義截留、調用，目的就是要避免出現地方上各自為政的局面，進而影響到全國有序防疫的「一盤棋」。然而事實證明，雲南大理、山東青島、遼寧瀋陽等地仍然存在一些私自截留或互徵對方物資問題，乃至違規徵用民眾私人物品等亂象，可見各地日子都不好過，爭奪物資更已顧不上吃相。

由此更可看出湖北的防疫物資緊張到了怎樣的地步，疫區民眾又在捱受着怎樣的煎熬。只是誰能想到，辛苦運進來的救急物資竟被鄂州當地某些權力部門自己「打劫」了，教人情何以堪？就算特權好耍，也不該揀這樣的時機吧？難道真的不怕遭千夫所指，全國唾棄？更有像那位拍片上網的當事人，真不知心裏是怎麼想的，及哪來的勇氣將醜事拿出來炫耀？至少在這種人的內心深處，是極為自私、不懂感恩的，認為佔用別人的緊缺物資並沒甚麼大不了，總之不管處於何種環境，有好處一定先想着自己。

只是如此一來，豈不寒了更多慷慨解囊者的心？就像武漢市紅十字會早前所做的勾當，不但將全國捐來的醫療救援物資積壓於倉庫，更對未被徵用的「莆田系」醫院特別關照，以致再度嚴重傷害了全國人民的善心，揚言再也不會捐錢捐物給紅十字會，此次醜聞若惹怒貴州人民不再支援鄂州，豈不更糟？