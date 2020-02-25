正論：請把鄉親帶返家　恩同父母功無量

一石激起千重浪，東方報業集團仗義提出包機，為滯留湖北多時的港人帶來希望，亦令各界屏息以待，期望特區政府能夠配合救人，然而港官數日以來未有即時正面回應本報包機，昨早武漢市宣布放行外地人，為事件帶來曙光，可是朝令午改，一波三折，令人有好事多磨之嘆，到了傍晚竟又出現戲劇性變化，港府公布將派包機接載滯留湖北省的港人，救人有望，不枉東方盡心盡力一場。

謀事在人，成事在天，包括許多客觀因素，特別是政府官員的取態，港府固然有一百八十度轉變，武漢市當局又何嘗不是來個政策急轉彎，該市新冠肺炎疫情防控指揮部昨日早上一度發出通告稱，可讓滯留在武漢的外地人員分批離開，出城人士需身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀，獲取批准文書並核對身份，接受體溫檢測後才可放行。消息傳出，外界反應又喜又驚，滯留人士有望回家雖然可喜，然而涉及人口數以萬計，當中可能潛伏隱形患者，構成大量散播疫症風險，對於武漢市決定，難以消除疑慮。

未知是否各界反應觸動更高層次的神經，事隔四小時後，武漢當局突然改口，宣布進出城的通告無效，又指該通告在未經研究及主要領導同意下發出，強調已對相關人士作嚴肅批評處理，並且嚴格管理離境通道，加強人員管控及嚴防疫情向外輸出。朝令午改，貽笑大方，如此兒戲，頗不尋常，到底是否有地方官員擅作主張，先斬後奏，北大人是否知情，實在令人懷疑，總而言之，再多這類出爾反爾事件，對地方政府的公信力不無影響。

港府在這次抗疫之戰表現差勁，招惹劣評亦不見比內地官員少，單單救援滯湖北的港人一事，港府袖手旁觀多時，二千多名事主老幼病弱皆有之，困在當地徬徨無助，有長期病患斷藥，有臨盆在即的孕婦缺乏護理，大多數瀕臨彈盡糧絕，事態緊急，東方報業集團仗義提出包機接走滯留的港人，優先接回被迫滯留在湖北的多名分娩在即的孕婦，以及部分老弱幼返港，並有周詳計劃。萬事準備就緒，只待港府配合，便能成事。可是特區官員連日大耍太極，耽誤救人，令到各界齊聲責難，誰阻救人，誰是罪人！

沒有人要求官員是聖人，為官之道，貴乎有錯則改，錯而改之，善莫大焉。東方報業集團連日倡議派出包機，急市民所急，社會各界齊讚賞表示歡迎，萬眾期待成事，港府「唔踢唔郁」，幸而在重要關頭及時從善，昨日傍晚終於作出積極回應，表示已與內地部門聯繫，會派出至少一架包機到湖北接載滯留港人，將採取跨部門聯合行動，包括保安局、食衞局、衞生署及入境處，而入境處處長曾國衞亦會親自處理包機事宜。首階段會先接走約四百人，且會首先撤離在武漢的港人，而湖北省緊急個案如孕婦、病患及應屆文憑試考生亦將乘坐首批包機回港。

東方報業集團宣布派出包機救人，希望滯留湖北的港人平安回家，對於港府終於順從民意，本集團亦感欣慰。以官方渠道進行，與湖北省及內地部門接洽，當然比民間自發行動更為直截了當，細節及技術問題亦大大減少，東方作為牽頭羊，絕對樂見其成，最重要是有需要的港人獲得救援，成功不必我名，功成當中有我，東方出手，政府才肯施救，所有受惠於包機的港人，將來當不會忘記本報的義舉。

在此希望政府坐言起行，盡快實踐包機安排，當中牽涉武漢開放關卡細節、接載散落各處的港人交通安排，優先次序以及檢疫隔離問題，回港之路仍是困難重重，日前一名七旬港翁在武漢染新冠肺炎不治，疫症蔓延迅速，救人刻不容緩，莫要像處理鑽石公主號事件般拖拉，從疫輪回來的港客，紛紛出現確診，遲一秒救人，多一分兇險。