香港人好命，北京收回香港，實施「一國兩制」，讓「港人治港」，體現「高度自治」。然而，香港人並無能力「港人治港」。一百五十多年來，在英夷殖民統治下，不管香港人經濟上、賺錢上多麼能幹，政治上、管治社會上基本上是不行的。雖然有了一批富豪、有了中產階級、有了「專業人士」，他們在英殖「行政吸納政治」的管治模式下，也算參與了管理，接觸了一些政務，但是英夷並沒有把「真本事」教授於他們，他們在政治上大抵上是充滿偏見的白癡。

然而，他們卻很驕傲，自高自大。忽然有一天，天上掉下了一塊「港人治港」的大餡餅，英國人把整套「治港」的東西留給他們，讓他們坐享其成的管治香港，他們就更加頭腦發昏，找不到北了。可見「港人治港」只是機會，這塊大餡餅能不能整好整大，是另一個問題。二十二年的實踐證明，這塊又大又圓的餡餅被「港人治港」整得亂七八糟，發臭生霉，碎爛不堪；何況，一些「治港」港人本身還不乾淨，他們上下其手，整色整水，病菌病毒入其中，這塊餡餅恐怕要不得也，把它倒進垃圾桶，不如讓另有本事、不帶病毒者重新整過，想必更好也。

這個決斷要朝廷下。對「一國兩制」，朝廷是堅定不移要繼續下去的，認為這是對中國好、香港好的最佳選擇。但是對「港人治港」已愈來愈失望，發現問題愈來愈多，愈來愈嚴重。這樣的「港人治港」會把「高度自治」引向邪路，直接威脅國家主權、安全和發展利益，徹底毀掉「一國兩制」，毀掉香港。

因此，這些年朝廷對港工作方針提出了中央全面管治權，就是要把「港人治港」歸整到正確軌道，要調整好「港人治港」的政治成色，創造條件，時機成熟時不再籠統的講「港人治港」，而是真正落實「愛國愛港有能力者」治港，不管他們是甚麼「人」，來自何方。事實上，「港人治港」只是一個通俗易懂的說法，並無多麼嚴格的政法意義。而就管治而言，「一國兩制」更不能吊死在這棵樹上。