禍兮福所倚，福兮禍所伏。對中國人而言，新冠肺炎疫情既是一場劫難，也是一場考驗，只有戰勝劫難通過考驗，認真吸取教訓，避免重蹈覆轍，社會才會逐漸成熟，國家才會不斷進步。

武漢剛爆發疫情時，由於當地政府漫不經心甚至刻意隱瞞，沒有及時阻止病毒蔓延，因此貽誤抗疫良機，釀成奇災巨禍。後來中央一聲令下，全國齊心協力共同抗疫，局面即受到控制，起碼不至於進一步惡化。這說明一個道理，只要思想不滑坡，辦法總比困難多。舉國體制的特點，令中國可以集中力量辦大事，包括防疫抗疫，這是任何國家都無法比擬的。

十天建成一座醫院、數萬醫護人員迅速馳援武漢、城市封閉管理、民眾居家隔離等等，這些措施說做就做，立竿見影，除了中國之外，沒有一個國家可以輕易做到。剛開始時，美國傳媒說三道四，指中國政府的做法「侵犯人權」、「干涉自由」云云，後來也不得不承認這是遏止病毒蔓延的有效措施。西方國家對中國的抗疫工作，也從一面倒質疑轉為比較客觀的評論，尤其是中國強大的組織和動員能力，更令外界留下深刻印象。

有西方人曾如此評價中國人：平時一盤散沙，關鍵時刻便會瞬間凝聚。沒錯，每當遇到重大災難或外敵入侵時，中國人都會變成像鋼板一樣團結和堅硬，過去抗戰如是，現在抗疫亦如是，這正是中華文明歷五千年而不衰的根本原因。

這些年來，美國千方百計遏制中國崛起，除了軍事和外交圍堵，還發動貿易戰和科技戰，更在香港策動顏色革命，結果都無法撼動中國分毫，反而激發中國人同仇敵愾。對於今次疫情，美國高官幸災樂禍，更令內地民眾進一步看清美式民主的虛偽和「普世價值」的齷齪。只有香港那班無知黃絲才會緊抱「美爹」大腿，並狐假虎威，利用疫情製造混亂，煽動仇恨。他們還算是人嗎？