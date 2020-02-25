新冠肺炎爆發後，湖北省多個地方封關，超過二千七百名香港人滯留在該省各地，一個月來叫天不應、叫地不聞，彈盡糧絕，最可怕是隱形敵人遍布身邊，隨時下一個輪到自己，或家人受害。港府接獲超過一千宗求助，卻遲遲未有救人安排，一味表示有難度就拖得便拖，終於第一名犧牲者出現，一名長期住在武漢市的七十七歲香港人疑受感染不治。

有第一宗，便可能會有第二宗，只是時間問題，問題就是政府有沒有把握時間拯救這些香港人，抑或任由他們自生自滅。

滯留湖北港人有不少情況危急，有長期病患者斷了藥，有臨盆在即的孕婦錯過產前檢查，亦有小朋友未能及時打幼童防疫針，備受其他傳染病威脅，大部分家庭都糧食接近耗盡，大嘅唔食，細嘅都要食，境況淒涼，惻隱之心，人皆有之，獨港府麻木不仁。政府唔救，東方救，東方報業集團仗義挺身而出，本着與香港市民同心抗疫精神，日前公布計劃派包機到湖北救被困港人，而且計劃周詳，已聯絡深圳東海航空，可出動商務機，優先把孕婦及老弱幼接送回港，或出動較大的民航機，接載百多二百人，一上到機便有藥物、食物、嬰兒奶粉補給及消毒用品。

包機料以深圳為目的地，東方亦聯絡了深圳的醫院提供留醫隔離或有需要時分娩，港府可派員安排檢疫，隔離期滿後乘坐旅遊巴返港。

萬事俱備，也有東方，各界反應俱表示「誰阻救人，誰是罪人」！但特區政府起初未有正面回應包機行動，只表示正與內地相關部門聯繫，積極跟進把滯留港人接回港事宜。人命關天，危急關頭不應耍官腔，港府唔踢唔郁，昨日傍晚終於決定派出包機接載滯留湖北港人，各界樂見其成，遲做怎樣也比不做好，最重要是救出被困的人。