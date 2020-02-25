新冠肺炎肆虐，內地徵調不同省市的醫療隊伍到武漢治病救人，阻截疫情擴散。這些來自全國各地的精英中，內地網民最為津津樂道的，是「四大天團」會師武漢。朋友問：何謂四大天團？四大天團是北協和、南湘雅、東齊魯、西華西，被譽為中國醫療領域的頂級代表，是中國現代醫學的奠基與源頭。

北協和是指北京的協和醫學院，內地醫科生心目中的殿堂。北京協和成立於一九二一年，由洛克菲勒基金資助，是由美國基督教會創辦的醫科大學，集合不同地區基督教的傳教會力量和資源成立的。建校初期，就志在建成亞洲最好的醫學中心。醫學院主要的教員都是從北美各地徵召來華的醫生，入學要求特高，全英語授課。解放前協和的醫科畢業生專業資格受到美國大學承認，解放後協和切斷了跟美國的聯繫，但仍保持全國重點醫科大學地位。近年來北京協和醫學院與香港大學醫學院有不少交流和合作計劃。

南湘雅是湖南長沙的中南大學湘雅醫學院，創辦於一九一四年，由美國雅禮協會與湖南的士紳合辦，是中國第一所中外合辦的醫學院。雅禮協會英文叫Yale-in-China，是與耶魯大學有關的傳教會，後來發展為非政府及非牟利機構，致力於文化交流活動，增進中美人民的相互了解。解放前，湘雅醫院發揚救死扶傷的人道主義精神，在衞生防疫、支援抗日等方面都做了大量貢獻。解放後雅禮協會與內地大學的關係中斷，改來香港，先資助新亞書院，並合辦中國語文研習所，後併入中文大學。到了九十年代，雅禮協會恢復與內地大學的合作。

東齊魯是山東大學齊魯醫學院，源於由基督教會創建於一九○三年的山東共合醫道學堂，是中國最早創辦的西醫院校之一，後定址濟南，一九一七年改名基督教齊魯大學。解放前，齊魯大學畢業生的文憑與學位，及醫科畢業生的「醫學博士」學位，都獲得加拿大政府承認。二戰時香港大學課程中斷，學生避難內地，香港後來的首位華人醫務衞生署長蔡永業醫生曾避居四川，及在齊魯醫學院繼續港大的醫學院課程。

西華西是四川大學華西醫院，起源於美、英、加等國的基督教會一八九二年在成都創建的仁濟、存仁醫院。一九一四年，華西協合大學建立醫科，將其作為教學醫院，畢業生授華西協合大學和紐約州立大學醫學博士學位。一九三七年抗戰爆發，不少華北、華東的大學遷到四川，與華西協合大學聯合辦學，曾合組建三家大學的聯合醫院。已故香港市政局議員兼全國政協委員黃夢花醫生，便是華西醫學院的畢業生。