正當滯留湖北的港人叫天不應、叫地不靈之際，日前又傳來首名確診港人在武漢病逝的噩耗，令人神傷。除了其他確診港人生死未卜令人憂心忡忡之外，未有染病的港人處境同樣堪憂，既面對斷藥、斷糧甚至斷水之苦，更要面對疫魔隨時找上門的威脅，心理壓力之大，情緒之低落，簡直非筆墨所能形容。

東方報業集團急民所急，眼見港府對港人哀號無動於衷，不惜出錢出力聯絡深圳東海航空，計劃派出包機把情況最危急的港人優先接回家。無奈港府至今仍然唔嗲唔吊，武漢外事辦更表明沒有收過港府有關通知，擺明踢都唔郁。可憐連日來向東方求救的港人不計其數，有臨盆孕婦，有患癌病漢，有重症小孩，有斷藥長者，也有就快失業失學的基層打工仔和學生。港府一味置之不理，彷彿不提就不存在一般，是想將這些港人拋棄、「你死你賤」的意思嗎？

尤其是這些港人大都是基層人士，他們不是花得起錢坐郵輪的富貴港人，當中亦沒有知名藝人的父母在內，港府對他們的苦況視而不見，原因呼之欲出。這就解釋了，為何港府在壓力之下肯對鑽石公主號的港人施救，偏偏對情況更危急的湖北港人視若無睹。別謂以小人之心度君子之腹，港府施政向來嫌貧愛富，棄貧虐老唯恐不及，湖北港人大都不是富貴人家，港府闊佬懶理絕對不足為奇。

難怪東方提出萬無一失的包機方案，甚至聯絡深圳的醫院提供地方予港人隔離，港府仍是毫無反應，皆因這些愛心行動就像一面照妖鏡，東方愈是義無反顧，愈是照出港府麻木不仁。直到昨晚終傳出港府派包機的消息。

回顧整場疫潮爆發至今，港府不僅後知後覺，直情是冇心冇肺冇靈魂。由出現首兩名確診患者，特首仍在外訪；到疫情爆個不停，港府連採購口罩也不成功，廢官還大言不慚疫情受控，完全不知醜字怎麼寫。政府不救民間自救，這才是真正的獅子山下精神。