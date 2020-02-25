我身邊的一位小伙子剛歐遊返港，到過倫敦、巴黎，在旅程中向女友求婚，女友卻未答應，這大男孩在電話中近乎向我哭訴，邊說邊咳嗽。我細問原因，原來他倆幾天前穿插於歐洲城市的大街小巷，回港後則雙雙發燒加咳嗽。我正色地問他：「你倆外出時有戴口罩嗎？」答曰：「沒有。」我再問：「倫敦、巴黎的街頭有人戴口罩嗎？」答曰：「也沒有。」

聽他講到這裏，我大喝一聲說：「現在求婚成功與否是其次，身體健康要緊，趕快帶同女友去檢驗有否染上新冠肺炎，刻不容緩！」這小伙子是藥劑師，醫學常識遠比我豐富，經提醒後應會懂得怎樣做，希望他與女友無恙。

寫出這個小故事是想提醒讀者，在疫症的非常時期應該多留在香港，別到世界各地跑了，可能危險的地方，才是安全的地方。

新冠肺炎在武漢爆發，香港與澳門跟中國內地接壤，很多人認為港、澳是危險地，海外地方則不妨，所以有些跑到日本、南韓旅行，有些則到歐洲遊玩。殊不知，若計確診個案，日、韓遠超港、澳，歐陸單計意大利一國就超越港、澳的總和。這就是說，危險地反而是安全地。

港、澳兩地之中，尤其是香港，經歷二○○三年沙士一役，市民防疫意識高，目前外出戴口罩的比率，可能是世界之最。筆者走在街上，偶爾脫下口罩，別人也會投以特別目光，讓你不好意思，又乖乖的戴上了。

反倒在西方國家，你戴着口罩走動，很多人會覺得你怪異。如果未有新冠肺炎疫情之前，這是可以理解的，但如今病毒已經傳至世界多處地方，世上已幾乎沒有淨土，全球各地都應該一起防疫，奈何很多地方的人抗疫意識鬆懈，不少歐洲大城市還是人潮聚集、歌舞昇平。病菌專向疏於防疫的人下手，所以香港人若在此時外遊，宜當三思。