林鄭月娥及其廢柴管治班子止暴無方，檢疫、抗疫、防疫甩漏穿窿，滯留湖北港人歸家無期，更是死罪，依家成個社會對政府完全失去信心，怨氣極大。一如本報「探射燈」所指，特首及司局長無論政績及民望都處於低位，卻享有世界一流嘅薪金待遇。不少市民批評一眾高官應為低民望及差劣政績問責，學者及議員倡檢討整體公務員薪金，促特首及官員減薪，甚至捐出部分薪金回饋基層。

會計界建議特首聯同問責官員一齊捐出兩個月薪酬，有關薪酬合計約一千一百萬元，對援助弱勢社群雖是杯水車薪，之不過政府釋出一點悔意、一點善意，多少能起振奮人心嘅作用。正如有學者指出，一眾問責高官之無能，即使自動減薪亦無法彌補過去所喪失嘅正當性，惟至少是一種姿態，總比不做好。

林鄭政府有錯永不認，至叻死撐，錯到離罩仲要市民包容，天下有如此容易打嘅筍工嗎？敲鑼打鼓找勻全世界，恐怕也只有香港才有！有議員問林鄭月娥是否會與其團隊帶頭減薪，讓市民消消氣，她卻說：「在這個時候我很願意考慮究竟有甚麼措施，令社會再次團結起來。我們非常重視問責精神，但今次香港面對的，真是有史以來前所未見最大的挑戰。在這個時候，最能展示承擔，是好好處理目前的困局。」妖！真係不孝成咁，你阿摩畀市民問候得仲唔夠應棍呀？

高薪養廢官妄為，低能怠政害市民，林鄭喺防疫最關鍵時刻，仲喺雲端未瞓醒；抗疫期間又不肯果斷封關，搞到疫情擴散，防疫工作亦諸多甩漏，家居檢疫走犯，廢到唔廢嘅司底驊就發表網誌，呼籲市民奉公守法。你阿摩吖，自己其身不正，律政懶散，關鍵時刻又廢噏當秘笈，咁嘅廢官，月薪都高過美國總統，你話點服人？香港畀啲廢官搞到一褲都係，叫你班廢柴攞兩個月人工出嚟，不過打場大風執塊樹葉，仲兩頭望？你阿摩吖！