美國總統大選有排未入直路，但當地已進入選前備戰期，近日的矚目事件，是特朗普為免再被人攻擊「通俄」，急急撤換署任國家情報總監。這件事，本就是美國人自說自話，但俄羅斯卻不甘心被指又再干預美國大選，克里姆林宮直接反譏美國患上了「妄想症」。

今次事件源於美國的一個報道，據說有美國情報官員在眾議院一個簡報會上表示，今年的美國大選，俄羅斯一方期望特朗普連任，並會作出干預云云。消息一曝光，特朗普火滾了，斥責主管情報工作的署任國家情報總監馬圭爾，沒幾天更乾脆撤換了他，避免俄羅斯支持特朗普的情報再現。特朗普反應這麼大，皆因這是「通俄門」幽靈翻生，對他的選情只有壞處，沒有好處。不過，他大動干戈撤換馬圭爾，也讓美國政界掀了鍋，原因有三：一是內閣又換人了，特朗普治下的內閣，換人頻密度如換衣服。二是國家情報總監半年內第三次換將，美國人本已對這個「九一一」恐襲後，根據調查委員會報告建議成立的部門信心動搖，現在大概要擔心這個部門的功能還在嗎？三是特朗普急於為「通俄門」消毒，但行動反而引發此地無銀三百両的質疑，何況情報如是說，選舉情緒更被激化。

美國人吵翻天，俄羅斯卻嫌看戲不過癮，克宮發言人直接介入，反斥美國指俄羅斯干預大選的言論，直言作此論者患上妄想症，又說這種愈來愈多的報道均是無中生有。

俄羅斯向有戰鬥民族之稱，斥責美國患上妄想症，實在不算大事，詭異的是，這句話對美國大選卻有加劇分化的效果，反對特朗普的人感覺這句話是為特朗普幫腔，助其澄清；支持特朗普者，卻覺得這句話說得有理，就是民主黨在搞鬼。結果便是俄羅斯一句話，已經為特朗普的選情帶來助選及趕票的效果，這即使不是干預，也算得上影響了吧。