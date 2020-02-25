天災，沒有人希望遇上，但若然不幸在外地碰上突發情況，總希望原居地政府能夠提供援助。現時，有超過二千七百名港人滯留於湖北，一直希望港府能伸出適切的援手，無奈當局在反應上卻顯得拖拖拉拉。就此，政府理應多點同理心，讓他們知道香港並沒有遺棄他們。

特區政府表示，現時滯留湖北的二千多名香港人，分布於三十多個城市，需要計劃如何有效地撤離湖北。另外，港府亦一再強調，即使能夠接送相關人士回港，也要考慮隔離設施是否足夠。目前，四個檢疫中心共一百五十個床位已達九成的佔用率，並需預留部分宿舍處理突發情況。不過，當局正積極安排相關港人分批回港，亦得到內地部門的配合。

另一邊廂，香港駐武漢辦事處亦為滯鄂港人提供藥物援助。由於部分人本身患有長期疾病，亦多為農曆新年回鄉探親的年長市民，需定期服用由香港醫生處方的藥物。由此，辦事處經協調後，得到醫管局及其他醫療機構的幫助，為特定病人處方藥物，並已向超過一百人分發相關物資。然而，當局的支援措施遠遠還未足夠。

作為香港人，我們將心比己思索一下部分滯留人士的處境。有一位懷孕超過三十周的孕婦，因為滯留當地而無法進行產檢，冀望能夠盡快回港隔離。若然我們是其親人，又會否忍心讓其留在疫區內，承擔感染或未能產檢的風險呢？另外，當中的人士包括在學的小孩及年輕人，亦有應屆文憑試的考生。基於網絡供應的問題，部分學生在停學期間無法透過網絡持續地學習，而公開試的考生更是無法按正常規劃應試。假如他們是我們的孩子，又會否任由其流落異地影響學業呢？

香港政府不是沒有支援，只是力度欠奉，未能以同理心明白他人急切的需要。現時，滯留湖北港人除了向香港政府尋求幫助，更會向不同政黨及傳媒透露情況。近日，不同黨派均有舉行記者會，要求當局加緊考慮適切的辦法，更有傳媒機構表示願意為孕婦提供包機服務。面對多方面的請求，特區政府的官員真不能再抱有公務員的既定思維，必須以處理重大危機的態度向港人提供協助。而昨晚政府終於決定派包機接載滯鄂港人。

至於隔離設施，客觀的條件的確是一個限制，但看看內地各省市的政府，許多設施也是從零到有，興建速度以小時作為單位。當局指將會使用竹篙灣一幅約四公頃的政府土地，興建超過六百個檢疫單位。實際情況是，疫情十萬火急不容耽誤，而當局還是在計劃階段，難道真的要待疫情結束後才能宣布設施可以啟用？如果以現時一百五十個隔離單位作為估量，二千多位滯鄂港人即需要分成十多批，再以一批隔離兩周計算，又是否要花上三至四個月才能完成撤離行動？

香港市民真的不願見到畏首畏尾的政府。在疫情危急的關頭，不管是制訂政策的官員也好，是擔當前線職責的公務員也好，也應有同理心看待每一位香港市民的需要，不要再予人議而不決、無力回天的感覺。