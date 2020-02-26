功夫茶：百年一遇慘慘戚戚　大嘅失業小嘅失學

香港呢個福地，上年就烈火暴行不斷，今年就殺出個新冠肺炎，正式應了俗語所謂「唔病唔病，一病攞命」，回歸後風風雨雨，昔日嘅歲月靜好長逝，代之而起的，天啊！竟是百年一遇嘅慘慘戚戚！

「香港人，加油！」加乜春吖？依家香港已由「好客之都」變成「好嚇之都」，百五蚊晚嘅三星級酒店都冇人住，一業殘百業衰，經濟已然進入嚴冬，零售、飲食仆到直一直。之不過，邊條友放偉哥落個溫度計？如果唔係，點解失業率好似坐火箭咁飆升？其中建造業嘅失業率進一步升至百分之五點七，今年全年失業率或超越百分之五！功夫茶相信政府再揼多三百億元救市都冇乜作用，香港人，加油！勒緊褲頭！

活在香港，零舍多嘢不爽！男人從細到大，便面對青春痘、夢遺、早洩、入錯行、娶錯妻嘅煩惱；女人呢種感情動物就更加多愁苦咯，青春期沮喪、憂經期不準、恐事業線不如人波平如鏡，及大又愁嫁錯夫、無樓冇高潮！就算大人同細路都各有各煩惱！

嗱！各位街坊，一個新冠肺炎，打殘成個世界！依家學校停課，一延再延，教育局最新宣布，中、小學生進一步延長停課至復活節假期之後，最早會於四月二十日復課，確實日子有待評估，功夫茶屈指一算，若然真係四月二十日復課，大大話話放咗成九十日，真係百年難得一遇嘅悠長假期，家長失業，學生失學，難得交遇嘅「雙失」！

香港啲學生，黑暴期間，有近千名中學生被捕，其中唔少係名校生添！依家肺炎期間，冇乜活動又賦閒在家，斷估啲家長即使失業，都唔會學孔夫子咁，喺暮春時分，春服既成，帶啲細路去山中游水、歌唱大自然啩？呢，啲人周末行山，唔係去欣賞大自然風景或鍛煉心肺腳骨力，而係去「播毒」，遺下大量垃圾同用過嘅口罩。

仲有啊，有啲去離島，好似坪洲，塞爆島上之餘，餘興節目竟然係去狂掃廁紙！功夫茶情願佢哋乖乖哋留喺屋企打機又好，飽食終日，無所用心都好，點都好過用來「播毒」或將離島也要踏平、搶爛它吧！至於應屆中學文憑試（DSE）如期舉行，不取消中英文科口試，好明顯因耽誤學習進度，考生空槍上陣，難免焦慮；功夫茶愛莫能助，只能引夫子嘅話以勉之：不知為不知，是知也。呢兩句可以咁演繹：對不必知道嘅知識，保持繼續不知道，咁就係知嘅表現。即使交白卷，一樣理直氣壯，時勢造「白卷英雄」，你估我想㗎！香港依家，一句講晒，就係大嘅失業，小嘅失學，百年難得一遇，廢官依然人工高過特朗普，依然任憑風浪起，穩坐釣魚船！香港幾咁趴街都係好！