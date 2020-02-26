正論：抗疫不力救市無方　珍惜機會挽回民望

要來的始終都要來，最新民調顯示特首林鄭月娥及港府民望再創新低，支持率更首次跌至個位數，暴潮疫潮夾擊，情況只會愈來愈差，繼續向下發展，零支持率指日可待，到時不只是一國兩制的「里程碑」，也是港人治港的「墓碑」了。

是次民調是二月中肺炎疫情在社區開始爆發時進行，反映了市民對政府抗疫不力的怨憤，給予特首零分的比率高達六成，林鄭最新評分為十八點二分，支持率則由月初的百分之十三跌至個位數的百分之九，民望淨值為負七十四個百分點，較兩星期前顯著下跌六個百分點，全部民望數字再創其上任以來新低。凡事最怕有比較，兩岸四地澳門及台灣迅速作出抗疫措施，把影響降至最低，澳門多日未有新增個案，更加凸顯港府的無能。

特區政府招惹民憤，不單止造就反對派的聲勢，亦累及建制派在去年的區議會選舉大敗，扼殺其生存空間，哀莫大於心死，日前便有親政府團體倒轉槍頭，到特首辦抗議，批評林鄭政府抗疫不力，林鄭等高官應該帶頭減薪，及將薪金撥至防疫抗疫基金。由此可見，港府已經淪落至親者痛，仇者快的地步，止疫制亂固然刻不容緩，政府也要急切挽回民望，沒有市民的支持，哪會有成功的政策？

東方報業集團一向以鞭策政府進步為己任，應讚得讚，該彈則彈，多年來屢作建設性主張，日前倡議包機拯救滯留湖北的港人，無異等於交出一張好牌，就看特區官員「捉到鹿能否脫角」，把握機會追回分數，結果港府也慣性拖拉了三日才懂接招，急煞有心人，最終決定包機接滯留的港人回家，與之前包機從日本鑽石公主號郵輪接回港客，可說是近年比較像樣的政策，入境處處長曾國衞兩次都參與安排，親力親為，迎危而上，勞苦功高，若官員都能以他為榜樣，特區便有得救了。

香港踏出重要一步，澳門在抗疫戰處處佔先機，這次亦不會落後，當局致力與內地相關部門溝通，尋求透過包車或高鐵各種途徑協助滯留的市民返回澳門，亦制訂相關檢疫措施，包括這些居民返回澳門後觀察隔離的預案，為可能出現的感染病例作好充分的準備，令市民倍感安心。港官可以借鏡澳門做法，多管齊下，緊急的便坐包機，高鐵用來接載比較大批的數量，甚至包車亦可以作為補足前兩者的交通工具，最重要是靈活調動，救人為最大目標。

樹德莫如滋，德政應陸續推出，才能持續勢頭。救人初步見曙光，可是救市卻仍然沒有苗頭。經濟一潭死水，經過數輪所謂派糖動用數百億元公帑，依舊沒有起色，各界獻策振興經濟，其中一個最直接有效的方案便是撤銷樓市辣招，樓市被視為經濟大動脈，現在恍如血管栓塞，需要「通波仔」救命，辣招已完成歷史任務，現在正是撤銷的時機，搞活了樓市，多個行業將回復生氣，地產代理業固然直接受惠，紓緩了裁員結業潮，法律、銀行、保險及金融行業亦久旱逢甘露，還有建造、裝修及家具電器零售亦等於打了一支強心針，這個方案不必動用大量公帑派糖，但就令到不少行業勞方資方都甘之如飴。

本報多次力陳撤銷辣招的重要性，政府仍沒有正面回應，令人大惑不解。民間可以自發救人，但救市牽涉太多元素，需要靠政府出招才可以發揮功效，為官者難得藉包機救人事件挽回分數，現在救市有仙人指路，莫要錯過這大好時機，給業界一個重生機會，也等於讓自己有翻身希望。

愛之深，責之切，傳媒和市民鬧得愈厲害，代表還是有期望，只是政府表現往往與大家要求的水平有較大反差，勞福局局長羅致光日前預測失業率惡化，對於坊間要求派錢的呼聲，他呼籲各界「拭目以待」星期三公布的《財政預算案》。其實大眾要求的是「刮目相看」，希望政府從「地底泥」反彈做齣好戲，官員會否再次令港人失望，不用等太久，今日便有答案了。