神州觀察：因應疫情頒禁令　野味定義需釐清

全國人大常委會日前通過決定，要求即時全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野味陋習，以切實保障人民群眾的生命健康安全。此舉亦是為進一步修改現行野生動物保護法打頭陣，後者被指嚴重滯後，存在諸多規管漏洞，乃至釀成本次重大疫情危機，惟因修法需時，故先以禁令形式應對，已然迫在眉睫。

可以見到，自從新冠肺炎疫情爆發以來，社會各界要求禁食野味及立法全面禁止野生動物交易的呼聲，一浪高過一浪，並且提出了不少具建設性的策略主張，更有人建議中央應參照當年汶川大地震時，臨時制訂應急條例的做法，由相關部門先行出台政策煞停歪風，不能一邊忙着抗疫，一邊繼續製造疫源，亦可以為修改野生動物保護法提供更多空間。

事實上，因應當下疫情之嚴峻形勢，廣東、天津、福建等地政府已陸續率先制訂實施了多項地方性野味禁令，總之愈早出手堵截愈好。惟問題的關鍵仍在於，本次禁令也好，接下來的全面修法也好，具體細節如何劃分，界定野生動物的標準又是甚麼，都必須作出解答。諸如魚類等水產不需列入禁食範圍，豬羊雞鴨可繼續食用，但像田雞、鵪鶉、蛇等動物又算不算野味？更有蝙蝠、鼠類、鴉類等近千種物種至今未被列入相關保護名目，相關情況又將如何應對？

另一極具爭議的問題，就是所謂的「以養代保」。按照此前規定，人工繁育的野生動物種群幾乎可與禽畜一樣對待，甚至能被「合法」食用及買賣，惟在現實操作中，不少地方卻存在檢疫真空，以至連檢疫標準都沒有；更有暗藏着的「掛羊頭賣狗肉」現象，打着人工繁育的旗號販賣真的野味，結果還是在自欺欺人，所謂野生動物「利用與保護並舉」的過時觀念及功利心必須徹底丟掉。

人類的貪欲總無止盡，卻又不能理性控制，以致屢屢自招禍端，害己害人。加之野生動物早已形成龐大的產業鏈，利益驅動之下，令不少人前赴後繼地加入這個自我毀滅之旅，立法從嚴規管已是勢在必行。只有將種種問題徹底理清楚，以更嚴格及細密的法例條文作出規範，配以嚴厲執法保障，才能真正達到全面禁絕野味，保護自身之目的。

待搞清楚哪些行為屬合法，哪些物種可以安全食用之後，亦應該向着更文明方向前進。畢竟人類如今可滿足溫飽的方式有很多種，更不應只為貪戀口腹之欲而活，那樣只會永遠停留在進化鏈的最底層。從長遠計，加強對野生物種的保護繁育也可維持生態平衡，以免自然界出現人為災難。中國經濟發展迅速，環保步伐卻大落後，也是時候加把勁。