產評：出口損失恐永久　經濟饑荒待搶救

近期香港公布的每項經濟數據，確實沒有最差，只有更差！剛出爐的一月出口遠遜預期之餘，更絲毫未見曙光，顯見經濟正以驚人的速度萎縮。鑑於疫情在社區大爆發風險仍高，且內地尚未全面復工，首季經濟幾可肯定是災難性。港府過去做了多年守財奴，強調要「積穀防饑」，面對今次「經濟大饑荒」，實應坐言起行，善用財政儲備救助企業、紓解民困，否則只會愧對香港人！

其實，在中美貿易戰下，去年香港商品整體出口貨量按年跌半成，進口貨量亦跌7.6%，廠家都急謀轉型及分散市場風險，並積極拓展新市場。可惜今年初再來一場「黑天鵝」疫情，行業景氣自然雪上加霜，一月出口大跌逾兩成只顯示新春假期效應，由於疫情在二月才向全球其他地區廣泛擴散，意大利、日本及南韓情況尤其嚴重，對整個製造產業鏈的影響猶如雪崩式擴大，亦預示外部需求將進一步轉弱，二、三月數據只會更差。

要知道，有別於過去香港貿易業面對全球宏觀經濟周期變化，其存在一定的可測度，惟近年業界一落千丈，非僅受經濟周期影響，而是受貿易戰帶來供應鏈的徹底性衝擊，使這條重要支柱面臨前所未有的威脅。

隨着中國會更多地直接進口美國商品以節省「中介」費用，以及各國因應貿易戰調整生產策略，分散市場風險，近年香港所損失的貿易量，一定比例是永久的。回看去年香港貿易總額達一萬億美元，貿易與物流行業佔本地生產總值份額達兩成，可見對經濟結構的影響是重大且深遠，惟港府從未對此有確切的損失評估、中短期的應對方案，以及長遠調節策略。

所謂見微知著，貿易業困境絕對是整體經濟的縮影。面對環境和角色轉變，挑戰前所未有，港府本應更需團結港人，共謀對策，惟偏偏一貫放任不作為，凡事推搪搞政治化，財政只管守財而不懂創富，結果土地政策一團糟、甚麼中藥港、數碼港、六大產業等戰略，說來動聽，實際卻眼高手低，荒謬之事何其多？結果廿多年過去，經濟結構依舊單一，產業空洞化嚴重，遇上外圍形勢大逆轉竟無險可守，實非偶然。

面對疫情來襲，本財年港府好大機會錄得巨額財政赤字，畢竟「經濟大饑荒」當前，善用儲備確保港人捱得過，才有條件謀劃未來。長遠而言，如何下定決心解決深層次矛盾，提高管治能力是至關重要，否則長貧難顧，只會沉淪下去！